Spis treści: 01 Mało nowoczesne imiona o pięknym znaczeniu

02 Maria, czyli "ukochana przez Boga"

03 Maria: jaka jest

04 "Królewskie" imię młodszej córki Hołowni

05 Elżbieta: jaka jest

Córki Szymona Hołowni są jego oczkiem w głowie. Wcześniej dziennikarz, prezenter programu "Mam Talent", a obecnie polityk partii Polska 2050 i marszałek Sejmu od czasu do czasu odsłania kulisy życia rodzinnego na Instagramie. Maria i Elżbieta - bo takie imiona noszą córki Hołowni, często są bohaterkami wpisów swojego taty.

Zobacz też: Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. "Z hukiem z gabinetu wyjedzie zamrażarka"

Reklama

Mało nowoczesne imiona o pięknym znaczeniu

Córki Hołowni noszą mało nowoczesne imiona, które skrywają wyjątkowe znaczenia. Jednego z nich próżno szukać w czołówce rankingów najpopularniejszych imion w Polsce. W pierwszej połowie 2023 roku na podium znalazły się Zofia (2626), Zuzanna (2489) i Laura (2450). Pierwszą dziesiątkę zamyka póki co Maria - takie imię otrzymało w tym roku 1586 dziewczynek.

Maria, czyli "ukochana przez Boga"

To właśnie taki imię nosi starsza córka Szymona Hołowni i Urszuli Brzezińskiej-Hołownia. Imię Maria to imię pochodzenia hebrajskiego mariam, czyli "napawać radością" lub od egipskiego meri-jam - "ukochana przez Boga". Pierwotna, hebrajska wersja imienia Miriam została zmieniona na Mariam - stąd też wzięła się forma Maria. Tak pisał o swojej córce Hołownia na Instagramie:

- Nasza Mania, gdy tylko ma chęć, potrafi być trudną kobietą. Szczególnie w nocy, gdy przychodzi ze swojego pokoju, by przez sen kopać nas po twarzach do rana, oraz co chwila żądać picia, albo zrywać nas o piątej, stwierdzając głosem pełnym bólu: "Tatusiu, nie wyspałam się...". Kiedy tylko mam okazję wrócić do domu z pracy przed jej zaśnięciem, toczymy rytualne spory o to, jaką bajkę będziemy oglądać przy wieczornej kaszce. Ja jestem wielkim fanem "Świnki Peppy", Maria - woli filmy o kolorowych samochodach, a ostatnio również "Psi Patrol" (...) - pisał Hołownia.

- Marysia przeżywa teraz jedne z najważniejszych chwil życia: uczy się nazywać świat, buduje relacje z rówieśnikami (choć ze starszymi dziećmi też świetnie się dogaduje), coraz wyraźniej pokazuje osobowość - relacjonował wówczas dziennikarz.

Zobacz też: Hołownia poznał żonę w szczególnym momencie. Kim jest o 11 lat młodsza Urszula?

Maria: jaka jest

Uważa się, że kobiety noszące imię Maria są zdecydowane i pracowite, mają też w sobie dużo miłości i empatii. Chętnie niosą pomoc innym, potrafią wysłuchać, a gdy trzeba - doradzić. Do tego są pewne siebie, zasadnicze, ambitne i uparte. Gdy mają odmienne zdanie, potrafią bronić go niczym lwice.

"Królewskie" imię młodszej córki Hołowni

Druga z córek państwa Hołownia przyszła na świat w styczniu 2022 roku. Para nadała jej imię Elżbieta. Prawdziwie królewskie imię w przeszłości nosiły przede wszystkim słynne władczynie. W Polsce nie jest zbyt popularne - w ubiegłym roku otrzymało je tylko 138 dziewczynek.

- Dziś o świcie przywitaliśmy z Ulą na świecie naszą cudowną, drugą córeczkę, Elżbietę Wandę. Moje obie Bohaterki odpoczywają i nabierają sił - pisał Hołownia na Instagramie tuż po narodzinach drugiej córeczki.

Elżbieta to imię pochodzenia biblijnego i wywodzi się z języka starohebrajskiego od słowa elzeba lub eliszeba, co oznacza "Bóg jest mą przysięgą" lub "Bóg moją doskonałością". W Kościele katolickim św. Elżbieta miała być matką Jana Chrzciciela. Wzmianka o kobiecie pojawia się w Ewangelii według św. Łukasza.

Zobacz też: Imiona najczęściej nadawane w Polsce. Zmiana na pozycji lidera

Elżbieta: jaka jest

Zdjęcie Jedną z najsłynniejszych kobiet w historii noszących imię Elżbieta była królowa Elżbieta II / REUTERS/Scott Heppell / AFP

Kobiety noszące imię Elżbieta uchodzą za eleganckie i pełne majestatu. Mają w sobie urok i klasę, potrafią się zachować odpowiednio do danej sytuacji. Są mistrzyniami w prowadzeniu rozmaitych konwersacji, świetnie odnajdują się w gronie osób o rozmaitych zainteresowaniach. Elżbieta jak mało kto potrafi wędrować do celu wyznaczoną przez siebie drogą. Lubi otaczać się ludźmi, którzy wspierają ją w jej poczynaniach. Jest wobec nich życzliwa, a kiedy trzeba - rusza z pomocą. Początkowo może się wydawać zdystansowana, ale to tylko pierwsze wrażenie. Elżbieta potrafi być oddaną przyjaciółką, która wesprze dobrym słowem nawet w najtrudniejszych momentach.

Imię Elżbieta często nosiły władczynie. Jedną z najsłynniejszych kobiet noszących wspomniane imię była oczywiście królowa Elżbieta II, która panowała przez ponad 70 lat. To sprawiło, że była najdłużej panującą kobietą w historii. Z kolei "epoka elżbietańska" zaczerpnęła nazwę od imienia Elżbiety I Wielkiej z Tudorów, za której panowania nastąpiła era rozkwitu gospodarczego w Wielkiej Brytanii. Warto również wspomnieć o Elżbiecie Bawarskiej, czyli słynnej cesarzowej Austrii znanej jako Sisi.

***