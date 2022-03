Sandra Kubicka i Baron nie kryją się z uczuciem

Zanim Sandra Kubicka i Baron poinformowali, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń, pojawiło się mnóstwo spekulacji dotyczących ich związku. Para zdecydowała się jednak rozwiać wszelkie wątpliwości i od tego momentu na ich instagramowych profilach dość często pojawiają się wyznania miłości.

Ponadto nie mają problemu, by rozmawiać o swojej relacji z mediami. Modelka swego czasu opowiedziała, co robią, by do ich związku nie wkradła się rutyna.

Instagram Post

Baron chce zostać ojcem

Aleksander Milwiw-Baron na planie programu "The Voice Kids" został zapytany o swoje plany dotyczące powiększenia rodziny. Jak się okazało, muzyk chce zostać ojcem.

Jestem pewien, że będę świetnym rodzicem. Tak naprawdę nie mogę się doczekać tego momentu, że moje słowa pokryją się praktyką nie tylko teorią

Zdaje się, że Sandra Kubicka i Baron już wcześniej rozmawiali o powiększeniu rodziny. Modelka wspomniała już o tym w jednym z wywiadów. Wyznała, że jej marzeniem jest ślub i założenie rodziny. Stwierdziła jednak, że nie zdecydowałaby się na taki krok już teraz. "Ja chcę być mamą, to jest moje marzenie od wielu lat. Ja chcę mieć dwójkę, trójkę, Alek też chce mieć dwójkę, trójkę, ale nie teraz" - powiedziała Sandra Kubicka.

Instagram Post

