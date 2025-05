Co to oznacza dla linii lotniczych? Dłuższy czas lotów i większe koszty operacyjne. Jak podaje rynek-lotniczy.pl, czas przelotu do Grecji wydłuży się od ośmiu do piętnastu minut. A to spowoduje wzrost cen biletów, ponieważ linie przerzucą wyższe koszty stałe na pasażerów.