Z wiekiem włosy tracą swoją naturalną grubość i elastyczność. Stają się bardziej podatne na łamanie, ich struktura może być sucha, a kolor - pozbawiony głębi. Siwe pasma często pojawiają się nierównomiernie, co dodatkowo wpływa na estetykę fryzury.

Zarówno balayage, jak i refleksy, to techniki rozjaśniania lub rozświetlania wybranych partii włosów. Różnią się jednak sposobem wykonania i efektem końcowym.

Balayage to metoda ręcznego nakładania farby lub rozjaśniacza pędzlem na wybrane pasma, głównie w dolnych partiach włosów. Efekt przypomina naturalne rozjaśnienie słońcem - jaśniejsze końcówki i delikatne przejście koloru od nasady. Granica między kolorem bazowym a rozjaśnieniem jest miękka i niemal niewidoczna.

Refleksy to subtelne pasemka wykonywane na cienkich partiach włosów - często wokół twarzy i na górnych warstwach fryzury. Są delikatniejsze niż tradycyjne pasemka i mogą być tonowane w różnych odcieniach. Refleksy nadają włosom wielowymiarowości i lekkości.

pozwalają na stopniowe przejście do siwizny, bez drastycznego efektu odrostu,

Kluczem do udanego efektu balayage lub refleksów jest dobór właściwego koloru. Powinien on współgrać z typem urody, kolorem skóry oraz odcieniem siwizny.

Technika "salt and pepper"

Coraz popularniejsze staje się też zachowanie siwizny i dodanie do niej refleksów w podobnych tonach - np. popielatego blondu lub srebra. W ten sposób siwe włosy zyskują objętość i połysk, nie tracąc przy tym swojej naturalności.

Coraz popularniejsze staje się też zachowanie siwizny i dodanie do niej refleksów

Coraz popularniejsze staje się też zachowanie siwizny i dodanie do niej refleksów 123RF/PICSEL

Choć dostępne są produkty do samodzielnego wykonania refleksów, w przypadku włosów dojrzałych zaleca się skorzystanie z pomocy doświadczonego fryzjera. Profesjonalista oceni strukturę włosa, dobierze odpowiedni odcień oraz zastosuje technikę, która nie obciąży nadmiernie delikatnych pasm.

Szampony i odżywki do włosów farbowanych - chronią kolor i wzmacniają strukturę.

Balayage i refleksy są mało inwazyjne i nie wymagają comiesięcznego odnawiania. Wystarczy wizyta u fryzjera co 3-4 miesiące, by odświeżyć kolor i dodać nową porcję refleksów. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które nie chcą lub nie mogą poświęcać dużo czasu na pielęgnację włosów.