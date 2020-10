Bartek Kasprzykowski podkochuje się w znanej aktorce

Bartek Kasprzykowski i Tamara Arciuch tworzą jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie.

Zdjęcie Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski są parą od 13 lat /Radosław Nawrocki /Agencja FORUM

Choć są znanymi aktorami, na co dzień unikają rozgłosu. Początki ich związku nie należały jednak do najłatwiejszych. Opinia publiczna żyła bowiem rozwodami Tamary i Bartłomieja z poprzednimi partnerami. Aktorzy poznali się na planie serialu "Halo Hans" w 2007 roku.

Reklama

Od momentu, kiedy podjęli decyzję o rozpoczęciu wspólnego życia, są nierozłączni. Doczekali się też dwójki wspólnych dzieci: Nadii i Michała.

Dlatego nie ma się co dziwić, że fani Kasprzykowskiego są zaskoczeni jego najnowszym wyznaniem.

Aktor na swoim instagramowym profilu zamieścił bowiem następujący wpis:

- No nie sposób się w Niej nie podkochiwać! Wybacz @tamara.arciuch ! Znasz moją słabość do @figura_katarzyna. Dla samej możliwości zetknięcia się z Nią na planie filmowym namawiałbym @grzegorzfobka do drugiej części "Raz, jeszcze raz" (pis. oryg.).

I zamieścił zdjęcie z Katarzyną Figurą.

W komentarzach nie zabrakło komplementów pod adresem aktorki.

"Pani Katarzyna Figura to polska Marylin Monroe" czy "Oj tak... babka z ikrą". Na wpis ukochanego zareagowała też pani Tamara.



"Ja też się podkochuję w Kasi..wiec rozumiem Cie w 100 proc." - napisała.

Pozazdrościć takiej zgodności!

Instagram Post