Bella Hadid rozebrała się w słusznej sprawie

Bella Hadid należy do gwiazd, które wzięły sobie do serca zalecenia WHO i najbliższy czas planują spędzić w domu.

Zdjęcie Bella Hadid apeluje, by nie wychodzić z domu /ANGELA WEISS/AFP /East News

Hadid ma zaledwie 23 lata, ale na pewno nie musi martwić się o finanse - nawet w trakcie kwarantanny i zapowiadanego kryzysu gospodarczego.

Reklama

Jako jedna z najpopularniejszych modelek oraz instagramerek (jej profil obserwuje aż 29,2 mln użytkowników) już zdążyła zarobić miliony.

Bella inspiruje setki tysięcy kobiet na całym świecie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie jej silna pozycja w świecie show-biznesu została zachwiana.

Hadid deklaruje, że obecnie spędza czas w domu i umila go sobie w nietypowy sposób. Na instagramowy profil wrzuciła bowiem bardzo oryginalne zdjęcie.

Mowa o fotce, do której modelka pozuje topless. Gołą pierś zasłania jednak... nadgryzionym burrito. Jak tłumaczy w opisie Bella, zdjęcie miało przyciągnąć uwagę użytkowników Instagrama.

Hadid apeluje bowiem, by nie być egoistą i koniecznie pozostać w domu. Sama przyznaje, że w czasie kwarantanny nauczyła się szydełkować i napisała dla swojej mamy wiersz.

Myślicie, że apel modelki przyniesie zamierzony rezultat? My mamy nadzieję, że tak!