Pierwsze, co zauważyli badacze to to, że nie każdy ruch daje takie same efekty.

Rób zawsze to, co leży w zakresie twoich możliwości zdrowotnych, ale hantelki ważące pół kilograma czy jeden kilogram nie obciążą cię aż tak bardzo. Dobra wiadomość jest też taka, że ćwiczenia aerobowe - jak szybki spacer, jazda na rowerze czy pływanie - też pomagają. Nie aż tak spektakularnie jak siłowe, ale wciąż znacząco poprawiają sen. Co więcej, można je łatwo dostosować do swoich możliwości.

Źródło:Bahalayothin P. i wsp. "Impact of different types of physical exercise on sleep quality in older population with insomnia: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials" Family Medicine and Community Health, 2025