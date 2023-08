Anita to bizneswoman zakochana w modzie. Wraz z mężem prowadzi największą klinikę medycyny estetycznej w Dublinie. Od niedawna mieszkają w Warszawie, do której przeprowadzili się w czasie pandemii. Chcieli, żeby dwójka ich dzieci poznała polską kulturę, podszkoliła język oraz spędziła czas z rodziną.

Anita jest Polką, ale większość dorosłego życia spędziła w Irlandii. Jej mąż jest w połowie Irlandczykiem, a w połowie Zambijczykiem. Ich rodzina to miks kultur, temperamentów i języków.

Jest pasjonatką i znawczynią mody, a swoją wiedzą na ten temat chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Pełna naturalnej charyzmy i energii, nieustannie znajduje sobie nowe aktywności. Przewrotna i zadziorna. Poczuciem humoru potrafi rozbroić każdą sytuację. Uwielbia podróże i intensywne życie.

- Jak długo szukałaś swojego stylu? Jakie największe wpadki zaliczyłaś podczas tych poszukiwań.

Człowiek uczy się przez całe życie. I tak samo jest z szukaniem swojego stylu. To, co dzisiaj wydaje mi się fantastyczne, za 2 lata będzie już pewnie trochę obciachowe. Modowe trendy zmieniają się praktycznie z godziny na godzinę. Nigdy nie miałam jakiejś totalnej wpadki modowej, ale czasem patrząc na moje stylówki, powiedzmy sprzed 10 lat, odczuwam te same emocje, które zwykle towarzyszą nam podczas oglądania zdjęć z rodzinnych imprez z lat 90.



- Pięć rzeczy z twojej szafy, które są warte każdych pieniędzy i - dla równowagi - pięć, które okazały się kompletnie przepłacone



Nie przywiązuję uwagi do "drogich rzeczy". To, co dzisiaj jest dla mnie totalnie fantastycznym zakupem, za 2 miesiące równie dobrze może okazać się fatalną decyzją. Ja swoją szafę traktuje recyclingowo. Non stop coś kupuje - non stop coś sprzedaje. A jak sprzedam, to kupuje następne rzeczy. I tak w kółko. Generalnie to kupowanie czegokolwiek, co w danym momencie jest "trendem", idzie nierozłącznie w parze z definicją złej inwestycji. Za to wyszukiwanie tzw. timeless classics jest tej definicji przeciwieństwem.

Instagram Rolka Rozwiń

- Stać Cię na zakupy w bardzo drogich sklepach, a czy zaglądasz czasem do sieciówek, vintage shopów, ciucholandów. Jeśli tak - czego w nich szukasz? Czy udało Ci się złowić jakieś perełki?



Już zapewne wiesz, że moje koleżanki pieszczotliwie określają mnie mianem "ikony mody". Ale z tego pytania wnioskuję, że jeszcze nie wiesz, że nazywają mnie również... "królowa miksowania".



Nie jest sztuką dobrze się ubrać, wydając na to kupę kasy. No dobra, to jest troszkę kłamstwo, bo znam osoby, które wydają mnóstwo pieniędzy, a dalej wyglądają źle! Ale sztuką jest przede wszystkim umiejetność miksowania rzeczy z górnej półki z rzeczami z drugiej ręki, ciuchami z sieciówek i wyprzedaży.

Sama jestem wielką fanką rzeczy vintage i tzw. szmateksów! Tak naprawdę to chyba przywiązuje największą wartość do takich "szmateksowych perełeczek" - to te totalne, bezcenne unikaty za 12 zł z lumpeksu w Jaśle! Bardzo często zadawane są mi pytania w stylu: "A skad ty masz taką fajną spódnicę? Czy to jest Saint Laurent?". Wtedy ja z satysfakcją mówię: "Nie! Jest to szmateks Jasło, kolekcja summer 2023". A potem muszę tłumaczyć ciekawskim, że zazdrość to grzech... (śmiech)



- Trzy złote zasady, dzięki którym można wyglądać elegancko/drogo, nie wydając wielkich pieniędzy.



Gust, gust oraz - tu pewnie wszystkich zaskoczę - gust. Niestety, o gustach się nie dyskutuje.

Zdjęcie The Real Housewives Warszawa / materiały prasowe

Uczestniczki zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż - miedzy innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy.

"Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy gdzie mieszkają, dowiemy się jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty?" zdradza dyrektor programowy i członek zarządu Polsatu Edward Miszczak.

"The Real Housewives" to światowy fenomen, który zapoczątkował serię najbardziej emocjonujących formatów typu reality w historii. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 roku, a już 5 lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje "The Real Housewives" pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji. "The Real Housewives Warszawa" będzie 35. edycja w globalnej rodzinie formatu.