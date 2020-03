Blanka Lipińska: Jestem najlepiej zarabiającą pisarką w Polsce

Erotyczna trylogia "365 dni" Blanki Lipińskiej cieszy się ogromną popularnością. A jeszcze większe wzięcie miał film, który powstał na podstawie pierwszej z jej książek.

Nic dziwnego, że autorka dorobiła się fortuny. Mimo tak ogromnych dochodów, Blanka Lipińska stara się żyć skromnie i oszczędnie, ponieważ w ten sposób została wychowana.



- Tak, jestem najlepiej zarabiającą pisarką w Polsce, ale nawet nie wiem ile mam pieniędzy. Po prostu ich nie wydaję. Nie mam czasu wydawać - przyznała w rozmowie z Wideoportalem.



Pisarka nie ma skłonności do szastania kasą i zbędnych ekstrawagancji. Nie korzysta ze zbyt wielu luksusów, żyje jak zwykły Kowalski.



Wyjątek robi, jeżeli chodzi o jej rodziców. Jej mama i tata byli zresztą obecni na premierze filmu "365 dni" i z dumą pozowali z córką do zdjęć. Blanka jest skłonna spełnić ich wszystkie marzenia.



Zobaczcie, co jeszcze zdradziła Lipińska! Na Instagramie często chwali się odzieżowymi zakupami...