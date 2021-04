Blanka Lipińska kupiła mieszkanie

Blanka Lipińska jeszcze do niedawna deklarowała, że kupno mieszkania na własność nie jest odpowiednią dla niej opcją. Jak widać, zmieniła zdanie, bo właśnie pochwaliła się nową inwestycją!

Zdjęcie Blanka Lipińska nie może doczekać się przeprowadzki / Norbert Nieznanicki / AKPA

Blanka Lipińska podjęła kolejny ważny krok w swoim życiu - kupiła mieszkanie! Faktem tym podzieliła się radośnie ze swoimi fanami, publikując zdjęcie w mediach społecznościowych.

"Stało się ‼️ Kupiłam swoje pierwsze mieszkanie. Teraz czekają mnie tygodnie burzenia (biedna Aleksandra Ziareq , która swoje motto 'Nie burzymy, zmieniamy', będzie sobie mogła wsadzić w... buty, bo zostaną tylko te ściany, których wywalić się nie da) tygodnie projektowania, urządzania, zakupów, decyzji.... Jestem trochę przerażona, ale Ziarek cały czas mi powtarza: - Zobaczysz, Będzie PIĘKNIE ! Na bank będzie to mieszkanie inne niż wszystkie, a dlaczego to zobaczycie jak skończymy" - napisała we wpisie Blanka.



Decyzja gwiazdy może nieco zaskakiwać, bo niedawno skończyła remont wynajmowanego mieszkania, które urządzała z wielkim zaangażowaniem.



Przy okazji rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu i przeprowadzki, pisarka postanowiła zrobić wyprzedaż swojej szafy i pokazała fanom kilka ubraniowych perełek.



Wśród nich znalazła się... koszula byłego ukochanego Blanki - Aleksandra Milwiwa Barona.



"Koszula od Alka Barona, nawet Wam się w nią ubiorę. Kiedyś nosił ją Alek Baron, potem nosiłam ją ja, a teraz może ją nosić któraś z was" - powiedziała Blanka, prezentując koszulę.



Zdecydowanie można powiedzieć, że teraz gwiazda żegna się z przeszłością i zaczyna nowy etap!





