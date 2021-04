Blanka Lipińska z dużą rozwagą prowadzi swoje media społecznościowe. Jednak czasem, gdy opublikuje zdjęcie, potrafi nim podnieść temperaturę na swoim profilu. Tak było i tym razem.

Zdjęcie Blanka Lipińska od lat dba o doskonałą figurę / Podlewski / AKPA

Blanka Lipińska, gdy pojawiła się w polskim show-biznesie, zyskała fanów nie tylko dzięki książkom, które napisała, ale także dzięki swojemu wyglądowi.

Ponętna blondynka chętnie prezentowała swoje smukłe ciało na zdjęciach.



Fanki co jakiś czas dopytują Blankę Lipińską, jaki jest jej sekret utrzymania tak fenomenalnej sylwetki.



Okazuje się, że droga do sześciopaku na brzuchu nie była łatwa. Gwiazda od lat jest na restrykcyjnej diecie, z której wykluczyła wiele składników i regularnie ćwiczy.



Nawet na wakacjach najchętniej spędza czas aktywnie, najchętniej uprawiając kitesurfing.



także i tym razem pisarka pochwaliła się zdjęciem z przeszłości, do którego pozuje ubrana w bardzo kobiecy komplet koronkowej bielizny.



Blanka wciąż zachwyca taką samą figurą, co na zdjęciu i jest inspiracją dla swoich fanek, by prowadzić aktywny styl życia!

