Bogusław Linda: Tajemnicza żona i nieznani synowie

Bogusław Linda rzadko opowiada dziennikarzom o swoim życiu osobistym. Jednak jego długi, bo już 30-letni związek z fotografką Lidią Popiel, którą poznał na planie filmowym, nie jest żadną tajemnicą. Para bywa razem na przyjęciach i publicznych uroczystościach, a od 20 lat są małżeństwem.



Zdjęcie Bogusław Linda z córką Aleksandrą / Adam Jankowski / East News

Także ich 30-letnia córka Aleksandra Linda nie stroni od mediów, szczególnie, że postanowiła iść w ślady ojca i zająć się aktorstwem. Kobieta jednak nie chce korzystać ze sławy Bogusława Lindy i do sukcesu dąży własnymi siłami.



Tajemnicza Lidia z przeszłości

Zdjęcie Bogusław Linda i Lidia Popiel / Jacek Domiński / East News

Jak się okazuje, Lidia Popiel nie była jedyną kobietą, o tym imieniu, w życiu Bogusława Lindy. Jego pierwsza żona, także miała na imię Lidia. Ze względu na powściągliwość aktora w wypowiedziach na temat bliskich — nie wiele wiadomo o jego pierwszej partnerce. Poza imieniem do mediów wyciekła także informacja, że z zawodu była rehabilitantką. Wiadomo też, że Bogusław Linda ze swoją pierwszą żoną ma dwóch synów.

Synowie Bogusława Lindy

Synowie Bogusława Lindy to bliźniacy o imionach Michał i Mikołaj. Ich wychowaniem zajmowała się pierwsza żona. Żaden z około 43-letnich mężczyzn nigdy publicznie nie pokazała się u boku ojca. Wynikać to może nie tyle z niechęci do fotoreporterskich fleszy, ile z wykonywanego zawodu. Obaj panowie są policjantami i obaj zajmowali się sprawami kryminalnymi — dlatego jak stwierdził ich ojciec w rozmowie z “Faktem" nie mogą ujawniać swoich twarzy.

Według tygodnika “Na żywo" Mikołaj Linda przez dłuższy czas pracował w wydziale kryminalnym Komendy Stołecznej, ale obecnie zmienił stanowisko i ma o wiele spokojniejszą “pracę przy biurku". Natomiast Michał Linda pracuje w biurze kryminalnym Komendy Głównej Policji.



