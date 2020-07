Borys Szyc złożył żonie propozycję nie do odrzucenia

Wzruszające życzenia urodzinowe połączone z pięknym wyznaniem złożył Borys Szyc swojej żonie, Justynie Nagłowskiej-Szyc. Ona, nie pozostała dłużna i pochwaliła się na Instagramie bukietem kwiatów, który dostała od męża na 40. urodziny.

Zdjęcie Szyc i Nagłowska są małżeństwem od 2019 roku, niedawno zostali rodzicami /Kamil Piklikiewicz/East News /East News

"Moja kochana, piękna i mądra żona kończy dziś 40 lat. Życzę Ci wszystkiego na co zasługujesz. Szczęścia, miłości, spełnienia. Bądź zdrowa" - napisał na Instagramie Borys Szyc.



Reklama

Aktor, który nie szczędzi swojej żonie komplementów, tym razem też ją wychwalał. "Kochamy Cię wszyscy bardzo bardzo bardzo. Jesteś najlepszą żoną, mamą i przyjacielem" - napisał.



A do tego złożył ukochanej propozycję nie do odrzucenia: "Zestarzejmy się razem, co Ty na to?"

Szyc i Nagłowska są małżeństwem od 2019 roku, a w kwietniu 2020 urodził im się syn Henryk. Patchworkową rodzinę z dziećmi z poprzednich związków tworzą jednak od 2014 roku. Poznali się jednak wiele lat wcześniej. Wtedy byli parą, ale ich związek się rozpadł. Po latach wrócili do siebie, co - jak mówi sam Szyc - okazało się dla niego zbawienne, bo dzięki wsparciu Justyny uporał się z problemem alkoholowym, z którym zmagał się od lat. Dziennikarka i projektantka także nie ukrywa, że dopiero teraz odkrywa prawdziwą miłość. Przypomniała o tym także w dniu swoich 40 urodzin.



"Drugą połowę mojego życia przeżyję tak jak ja chcę, w zgodzie z moimi przekonaniami i wartościami. Otoczę miłością siebie oraz wszystkich, których kocham. Jestem szczęśliwa, zakochana po uszy, spełniona jako mama, mam pracę, którą kocham, podobam się sobie. Może teraz jestem lekko niewyspana, ale przecież... do osiemdziesiątki to jeszcze odeśpię. Życzę sobie tylko zdrowia. Wszystkiego, co najlepsze Jus. Lubię Cię. Ps. A Ty Borys Szyc jesteś fantastycznym, wymarzonym towarzyszem na drugą połowę życia. Kocham i dziękuję za każdy dzień" - napisała Justyna Nagłowska na swoim Instagramie i pochwaliła się bukietem z 40 róż, który dostała od męża.



Zobacz również: