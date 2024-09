Brad Pitt i Ines de Ramon oficjalnie razem. Zrobili to w spektakularny sposób

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, to nie tylko święto kina, ale też okazja do plotek. Nic dziwnego, że gdy na czerwonym dywanie pojawił się Bad Pit i to nie sam, a w towarzystwie swojej ukochanej - Ines de Ramon, w mediach zawrzało.