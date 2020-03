Britney Spears namawia bogaczy do dzielenia się majątkiem

Wiele wskazuje na to, że Britney Spears jest na dobrej drodze do tego, by zostać socjalistką. Wskazuje na to post, który umieściła we wtorek na swoim Instagramie.

Zdjęcie Britney Spears namawia, by dzielić się pieniędzmi /Gilbert Flores/Broadimage /East News

Gwiazda pop zamieściła tam grafikę i tekst słynącej z socjalistycznych poglądów pisarki Mimi Zhu. "Towarzyszka Britney jest ikoną" - skomentowała post sama Zhu.

Britney Spears jest jedną z gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych w trakcie pandemii i robią wszystko, by podnieść na duchu swoich fanów w trudnych chwilach. Na swoim instagramowym profilu piosenkarka stale zamieszcza dodające otuchy zdjęcia i krótkie filmiki. We wtorek opublikowała jednak post, który podzielił internautów i przykuł uwagę mediów.

- W czasie izolacji potrzebujemy się bardziej niż kiedykolwiek. Zadzwoń do swoich najbliższych, wyślij wirtualny list miłosny. Nowe technologie, relacje internetowe i streamingi są teraz częścią naszej komunikacji. Nauczymy się całować i przytulać na internetowych łączach. Nakarmimy się nawzajem, podzielimy bogactwem, uderzymy. Zrozumiemy, jak ważni jesteśmy, nie ruszając się z miejsca. Wspólnota przebija ściany. Wciąż możemy być razem - czytamy w poście Britney.