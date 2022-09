Związek 38-letniej Khloe Kandashian i siedem lat młodszego Tristana Thompsona był bardzo burzliwy, a jego przebieg mógłby być gotowym scenariuszem na telenowelę. Para zaczęła spotykać się w 2016 roku, dwa lata później przyszło na świat ich pierwsze dziecko - córka True. W międzyczasie mieli swoje wzloty i upadki, media donosiły o ich kłótniach i rozstaniach. Niestety, koszykarz nie był nigdy przykładem idealnego partnera - dopuszczał się wielu zdrad, a mimo to Khloe mu przebaczała i przyjmowała z powrotem. Do rozstania celebrytki i koszykarza doszło oficjalnie w czerwcu 2021, jednak kryzys po kilku miesiącach został zażegnany. W lipcu br. Khloe urodziła bowiem drugie dziecko Thompsona - syna. Para została ponownie rodzicami przy pomocy surogatki, co Kardashianka tłumaczyła trudnym przebiegiem pierwszej ciąży.

Warto zaznaczyć, że dla Khloe jest to drugie dziecko, jednak dla jej niewiernego, byłego partnera to już czwarta pociecha. Do tej pory koszykarz doczekał się bowiem potomstwa z trzema różnymi kobietami. Mimo to Khloe i Tristian ciągle do siebie wracali, a media w pewnym momencie nie nadążały już za kochankami - nikt nie wiedział czy para celebrytów jest razem, czy może koszykarz znowu szuka szczęścia u innych. Jaki jest ich obecny status związku? Z najnowszych zdjęć paparazzi można wnioskować, że Tristian znalazł już pocieszenie w ramiona kolejnej kobiety.

Niedawno został zauważony podczas wieczornego wyjścia z modelką - Juanitą Belle. Co ciekawe, to 25-letnia gwiazda filmów dla dorosłych! Kochanków widziano, gdy wychodzili z koncertu Jacka Harlowa w Hollywood. Chociaż Trisitan i Juanita przybyli na imprezę osobno, później widziano ich, jak wyjeżdżali razem samochodem koszykarza.

Kim jest kochanka Tristiana Thompsona?

Juanita Belle gra w filmach dla dorosłych, ale również jest gwiazdą mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad 2 miliony followersów, a na TikToku ponad 65 tys. fanów. Tam celebrytka zamieszcza głównie roznegliżowane zdjęcia - co ciekawe, urodą oraz sylwetką bardzo przypomina Kardashianki.

Na najnowszych zdjęciu, które można zobaczyć na jej Instagramie, siedzi w białych stringach na łóżku, eksponując sporych rozmiarów pośladki. Podobnych fotek jest tak mnóstwo, czym gwiazda zyskuje jeszcze większą popularność, szczególnie u płci przeciwnej. Myślicie, że związek Juanity i Tristiana przetrwa? Sądząc po jego wcześniejszych relacjach i braku zdecydowania, są na to raczej marne szanse...

