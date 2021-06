Moda na bycie fit ma się całkiem dobrze. Mimo że po piętach depcze jej ruch body positive, to wciąż nie brakuje kobiet, którym marzy się szczupła, wysportowana sylwetka i świetna forma. Takie kobiety skupia na swoim Instagramie Casey Fleyshman - amerykańska trenerka personalna, wyspecjalizowana w fitness. Casey daleko jednak do wychudzonej sylwetki modelki, może się pochwalić bardzo kobiecymi kształtami i właśnie za to kochają ją fani z całego świata.



Casey regularnie wrzuca do sieci zdjęcia swojej ciężko wypracowanej formy, dzieli się również z fanami przepisami na skuteczne treningi. Trudno jednak nie zauważyć, że spora część jej zdjęć rozpala wyobraźnię głównie męskiej części obserwujących - trenerka zamienia bowiem czasem sportowy strój na bikini lub seksowną bieliznę. Jak wam się podoba?

