Cezary Pazura odpowiada na złośliwy komentarz! „Mega dziadek”

Cezary Pazura wypoczywa we Włoszech

Cezary Pazura, chcąc wykorzystać końcówkę wakacji wybrał się z rodziną do Włoch. Na Instagramie opublikował zdjęcia z podróży. Aktor ma bardzo dobry kontakt z fanami i często dzieli się z nimi informacjami o nowych projektach. Celebryta pokazuje również, jak spędza wolny czas. Pazurę obserwuje aż 366 tys. osób.

Cezary Pazura podzielił się z fanami dwoma zdjęciami z wakacji. Na pierwszym aktor pozuje w towarzystwie 9-letniego syna Antosia, natomiast na drugim widać go z 3-letnią córeczką Ritą. Kadry przypadły do gustu fanom artysty. W komentarzach nie brakowało pochwał dla dojrzałego taty.

"Ależ Antoś podobny do taty. Ten sam zawadiacki uśmiech" - skomentował jeden z obserwujących. Ze zdjęć możemy wnioskować, że rodzina Pazurów wybrała się na rejs statkiem.

Nietaktowana pomyłka wywołała sprzeciw fanów

Aktor opatrzył zdjęcia zabawnym opisem. "Uwielbiam ten moment na wycieczce, gdy dzieci lgną do ojca, bo już chcą do domu" - oznajmił we wpisie. Jeden z obserwatorów w komentarzu nazwał Cezarego Pazura "dziadkiem". Pomyłka wywołała kontrowersje.

"Mega dziadek" - napisał fan pod postem. Aktor postanowił obrócić sytuację w żart "To syn!" - wyjaśnił obserwatorowi z przekąsem.

Inni użytkownicy aplikacji uznali komentarz za nietaktowny i złośliwy. Szybko zwrócili autorowi uwagę. "Przepraszam, ponieważ ja dziadkiem już jestem i tak mi się kojarzy. Też jestem, jak pan, młody" - wyjaśnił pomyłkę fan.

