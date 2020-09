Cher planuje ślub z 27-letnim partnerem

Cher wciąż potrafi szokować. Dopiero co zachodnie media wróżyły jej śmierć ze względu na pogarszający się stan zdrowia, a dziś okazuje się, że 74-letnia gwiazda planuje trzeci ślub. Jej wybrankiem, według magazynu "OK!", jest...27-letni mężczyzna, którego poznała niedawno.

Zdjęcie Cher planuje ślub z młodszym partnerem /Irish Independent/Eyevine/East News /East News

To będzie jeden z najbardziej szokujących ślubów w dziejach showbiznesu! Ona ma 74 lata, narzeczony 27. Cher mimo swojego wieku nadal potrafi zaskakiwać.

Reklama

Jeśli wierzyć informacjom amerykańskiego wydania magazynu "OK!", piosenkarka wychodzi za mąż po raz trzeci. Tym razem jej wybrankiem jest ... 27-letni mężczyzna!

Tajemniczy narzeczony jest młodszy od gwiazdy o 47 lat! Podobno Cher jest nim absolutnie zauroczona.

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, para poznała się za sprawą wspólnych znajomych. Relacja posuwała się do przodu bardzo szybko, ponieważ już kilka miesięcy później zamieszkali razem w domu piosenkarki w Malibu.



Informator magazynu "OK!" zaznaczył, że Cher tak naprawdę nigdy nie przestała szukać swojej prawdziwej miłości, a jej cierpliwość dopiero teraz się opłaciła.

Wokalistka jest cała w skowronkach po zaręczynach z młodszym partnerem. Na jej palcu ponoć pojawił się 16-karatowy kamień o żółtej barwie.



Zdjęcie Cher po raz trzeci stanie na ślubnym kobiercu / SplashNews.com/East News / East News

Teraz Cher w pełni skupiła się na planowaniu wymarzonej ceremonii. Według doniesień ślub ma być zorganizowany w stylu... Elvisa Presleya. Wokalistka ma też gotową ekstrawagancką suknię.



Cher planuje założyć skandaliczną sukienkę. To częściowo przezroczysta suknia z cekinami z brokatowym nakryciem głowy, zaprojektowanym przez jej dobrego przyjaciela, Boba Mackie.

Informator zdradził też, że do ołtarza Cher ma poprowadzić jej najstarszy syn, Chaz, a jej najmłodszy syn Elijah, ma zaśpiewać na przyjęciu weselnym.

Miłość tak zajmuje piosenkarkę, że ani myśli tracić czasu na podpisywanie intercyzy, choć jej majątek to około 350 milionów dolarów!



Cher przysięga, że to już na wieczność. Ma świetnego faceta, a do tego mówi o zajęciu się polityką, a może nawet o odbyciu ostatniej trasy koncertowej ze swoim mężczyzną obok niej- twierdzi tajemniczy informator

O narzeczonym Cher nie wiemy tak naprawdę nic, poza tym że ma 27 lat. Próżno szukać zdjęć wokalistki z jej nowym partnerem. Narzeczony gwiazdy nie został do tej pory sfotografowany w jej towarzystwie przez paparazzich.



Sama wokalistka nie dodaje też z nim zdjęć na swojego Instagrama. Nie wiadomo także, jak nazywa się narzeczony gwiazdy.



Jeśli wierzyć pogłoskom, będzie to trzeci raz, gdy Cher stanie na ślubnym kobiercu. Jej poprzedni mężowie to Sonny Bono (1969-1975) i Gregg Allman (1975-1979).

Miejmy nadzieję, że tym razem piosenkarka znalazła prawdziwą miłość.



Zdjęcie Cher i Sonny Bono w grudniu 1975 roku / Corbis / Splash News/EAST NEWS / East News

Zdjęcie Cher i Gregg Allman byli małżeństwem od 1975 do 1979 / ASSOCIATED PRESS/East News / East News