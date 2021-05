Chloe Ferry od lat swoim zachowaniem oraz wyglądem wzbudza spore zainteresowanie fanów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie.

Ta osobowość telewizyjna zyskała sławę dzięki "Ekipie z Newcastle" i od tego momentu często pojawia się w innych programach tego typu.



Chloe jest barwną osobą i potrafi zaskoczyć swoich fanów. Ostatnio sporo kontrowersji wzbudziły jej zaręczyny z o wiele starszym od siebie biznesmenem.



Do tej pory nie wiadomo, czy były one prawdziwe, czy jednak gwiazda postanowiła nieco zażartować i wzbudzić większe zainteresowanie.



Tym razem uwagę fanów zwróciła nowym zdjęciem. Pozuje ona do niego w skąpym, białym bikini, które pokazało nie tylko szczupłą figurę celebrytki, ale także podkreśliło jej mocną opaleniznę.



25-latka kocha, gdy jej skóra jest nieco ciemniejsza, ale tym razem najwidoczniej przesadziła z samoopalaczem...

