Chrissy Teigen ogłosiła, że przestała liczyć kalorie, bo ma dość diet

Niegdysiejsza modelka, a obecnie autorka książek kulinarnych ujawniła, że przez wiele lat była ofiarą tzw. „kultury diet”, która utożsamia szczupłą sylwetkę z byciem zdrowym, a stosowanie niskokalorycznej diety uznaje za swoistą cnotę moralną. Żona Johna Legenda postanowiła odrzucić żywieniowe restrykcje i w większym stopniu zadbać o swój psychiczny komfort.

Chrissy Teigen należy do grona najbardziej wpływowych postaci amerykańskiego show-biznesu. Małżonka słynnego muzyka Johna Legenda z impetem wkroczyła do branży modowej w 2010 roku, kiedy zadebiutowała na okładce corocznego wydania Sports Illustrated Swimsuit.

Światowe wybiegi zamieniła wkrótce na studio telewizyjne, współprowadząc najpierw program "Lip Sync Battle", a następnie programy poświęcone tematyce kulinarnej.

Zamiłowanie do gotowania zaowocowało napisaniem przez Teigen dwóch książek kucharskich - pierwsza, wydana w lutym 2016 roku, znalazła się na nawet prestiżowej liście bestsellerów magazynu "The New York Times".

Teigen jest też niekwestionowaną gwiazdą mediów społecznościowych, w których regularnie dzieli się szczegółami ze swojego prywatnego życia.

W najnowszym, udzielonym "People" wywiadzie Teigen przyznała, że podczas trwającej dekadę kariery w branży rozrywkowej, podobnie jak wiele innych celebrytek, starała się za wszelką cenę dbać o linię, a stosowanie niskokalorycznych diet było jej codziennością.