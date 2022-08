Christina Aguilera przeszła na "tęczową dietę"

Christina Aguilera w latach 90. była wschodzącą gwiazdą, a jej głos doceniły miliony osób. Płyty sprzedawały się w ekspresowym tempie, a jej nazwisko było znane niemal w każdym zakątku świata. Zaczynała w telewizyjnym talent show "Mickey Mouse Club", ale to pierwszy album wydany w 1999 roku przyniósł jej największą sławę.

Od tamtej pory należy do grona najpopularniejszych piosenkarek. Mimo upływu lat jej kariera nie zwalnia. Nadal koncertuje i cieszy się sympatią fanów. Swego czasu Christina Aguilera była na pierwszych stronach gazet ze względu na wahania wagi. Media komentowały zarówno utracone, jak i przybrane kilogramy.

W pierwszych latach kariery piosenkarka była bardzo szczupła, ale w 2008 roku przybrała na wadze z powodu ciąży. Po porodzie zaczęła walkę ze zbędnymi kilogramami. Wszystko przez to, że czekała na nią rola w filmie "Burleska". Następnie w 2010 roku zauważono, że piosenkarka znów przybrała na wadze. Miało to być spowodowane głównie problemami w życiu prywatnym oraz rozwodem.

Christina Aguilera schudła 18 kg w trzy miesiące

Christina Aguilera przez cały czas czuła presję, by pozbyć się kilogramów i wrócić do wagi sprzed ciąży. Stale dopadał ją efekt jo-jo, a to zdecydowanie działało na nią demotywująco. Piosenkarka przez lata borykała się z wahaniami wagi, ale jak się okazało, zdecydowała się przejść na "tęczową dietę".

Christina Aguilera postanowiła skonsultować się z dietetykiem. Pod jego okiem zaczęła zrzucać nadprogramowe kilogramy. Piosenkarka przeszła na tzw. tęczową dietę, która wiązała się m.in. z ujemnym bilansem kalorycznym. Każdego dnia spożywała produkty w kolorze, który został mu przypisany.

Jej jadłospis zawierał jedynie produkty w kolorach tęczy i w ten sposób dostarczała organizmowi różnorodnych składników odżywczych. Christina Aguilera spożywała zbilansowane posiłki i do tego postawiła na regularne ćwiczenia. Dzięki temu schudła aż 18 kg w trzy miesiące.

