​Ciara zdradza swój sposób na powrót do formy sprzed ciąży

"Uwielbiam swoje krągłości. Wciąż jestem w trakcie powrotu do swojej wyjściowej wagi, ale cieszę się każdym etapem tego procesu i zupełnie się nie stresuję" - przyznała Ciara. Piosenkarka zdradziła, że straciła 12 kilogramów po urodzeniu swojego trzeciego dziecka, które przyszło na świat w lipcu. Jak to zrobiła?

Ciara przekonuje, że najlepszym sposobem na powrót do dawnej kondycji jest spokój. Stresowanie się tym procesem nie pomaga. Ona sama nauczyła się ignorować nieprzychylne komentarze na temat swojego wyglądu. "Zwyczajnie nie ma potrzeby się tym przejmować" - radzi. Zamiast tego woli koncentrować się na rodzicielstwie i na sobie. Bo choć przy trójce dzieci nie jest łatwo o czas tylko dla siebie, to jednak jest on bardzo ważny.

"Wciąż jestem zajęta, pochłania mnie nie tylko opieka nad dwojgiem pozostałych dzieci, wciąż karmię piersią. Dlatego też musiałam popracować nad ustaleniem pewnych priorytetów w czasie, który poświęcam sobie" - wyjaśniła. Te chwile poświęca na regularne treningi. Choć nauczona doświadczeniem, przestała nakładać na siebie tak ogromną presję.

"Nie należy być dla siebie zbyt surowym. Nie ma nic złego w tym, jeśli nie będziemy perfekcyjni każdego dnia" - podkreśla.

