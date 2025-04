Cindy Crawford bez wątpienia nie trzeba nikomu przedstawiać - to jedna z najpopularniejszych modelek świata i prawdziwy symbol lat 90. Cindy była wtedy członkinią "Wielkiej Szóstki", czyli grupy modelek, które miały największy wpływ na świat mody i popkulturę. W 1993 i 2002 roku Crawford znalazła się w gronie 50 najpiękniejszych osób wybieranych przez magazyn "People", a w 1995 roku została uznana przez "Forbes" za najbogatszą modelkę na świecie.

W kwietniu 1997 roku Cindy poznała przedsiębiorcę i byłego modela Rande’ego Gerbera, którego poślubiła 29 maja 1998 roku. Para ma dwoje dzieci: syna Presleya Walkera (ur. 2 lipca 1999) i córkę Kaię (ur. 3 września 2001). Oboje postanowili pójść w ślady rodziców, ale to Kaia robi spektakularną karierę w modelingu i choć ma dopiero 23 lata to regularnie gości na okładkach takich gigantów jak "Vogue", "Glamour", "Cosmopolitan" czy "Elle" i pojawia się na wybiegach Chanel, Versace, Prady, Fendi czy Moschino. Projektanci i styliści zgodnie przekonują, że jest obecnie jedną z najlepszych i najbardziej obiecujących modelek młodego pokolenia.

Cindy Crawford pojawiła się u boku męża i córki na czwartkowej premierze sztuki "Good Night, and Good Luck" na nowojorskim Broadway'u. Piękna topmodelka zaprezentowała się w długiej, czarnej, asymetrycznej sukni z głębokim rozcięciem, do której dobrała małą kopertówkę i sandałki bez palców na szpilce.

Kaia Gerber zdecydowała się na skromniejszą kreację - długą, czarną suknię na ramiączkach, do której założyła klasyczne szpilki. Obie panie wyglądały wyjątkowo elegancko i z klasą, co zdawał się odnotować Randy - dumny mąż i tata. Która z modelek wypadła według was lepiej?