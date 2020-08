Claudia Schiffer chwali się prezentami

Supermodelka, która 25 sierpnia skończyła 50 lat, publikuje na Instagramie zdjęcia, które mają dwie cechy wspólne - ona nie wygląda na nich na swój wiek, wygląda za to na osobę, która uwielbia luksusowe prezenty.

Zdjęcie Claudia Schiffer jest uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet /Krzysztof Wojda /Reporter

W dniu swoich 50. urodzin Schiffer pokazała się na Instagramie w niebieskiej, przejrzystej, wysadzanej koralikami sukni marki Balmain, wykonanej specjalnie dla niej przez dyrektora kreatywnego tego domu mody, Oliviera Rousteinga. Kreacja utrzymana jest w stylu vintage i w klimacie dzieci-kwiatów.

Na kolejnych zdjęciach i filmikach modelka chwali się już prezentami - rozpakowuje torebkę od Dolce & Gabbana i biżuterię od Devotion, upozowana na femme fatale z filmów noir reklamuje też urodzinową sesję dla najnowszego numeru brytyjskiego "Vogue'a", przebiera się w suknię od Donatelli Versace, w końcu zakłada spersonalizowany urodzinowy wisiorek otrzymany od marki Missoma.

Fani na początku wyłącznie komplementowali Schiffer. Jednak gdy zachwyty się wyczerpały, pojawiły się bardziej zróżnicowane wpisy.

Co ciekawe, są to rady: np. żeby skróciła włosy, albo - by pogodziła się z upływem czasu.

- Nie komplikuj tego za pomocą botoksu, zabiegów operacyjnych i kosmetyków. Społeczeństwo nie pozwala nam się starzeć, ponieważ tylko mężczyźni starzeją się jak dobre wino - napisał jeden z internautów.

Schiffer nie odpowiedziała na żaden komentarz, co dla jej fanów nie jest niczym zaskakującym. Gwiazda nigdy nie odnosi się do wpisów publikowanych pod jej postami.