Cleo kusi śmiałym dekoltem i żali się fanom

Cleo to bez wątpienia jedna z najbardziej zapracowanych polskich wokalistek. Jurorka "The Voice Kids" wypuszcza hit za hitem, intensywnie koncertuje i... od dłuższego czasu próbuje "wygrzebać się z zaległości".

W pierwszych dniach sierpnia na Instagramie gwiazdy ukazało się zdjęcie, na którym pozuje na tronie, ubrana w królewską pelerynkę i z koroną na głowie. Pod zdjęciem Cleo napisała:



- Na królową się nie nadaję mam zbyt miękkie serce, uznajmy że to strój superbohaterki od dobrej energii co tam u Was? Ja staram się odgrzebać z zaległości. Miłego dnia!



Instagram Post

Minął miesiąc i wszystko wskazuje na to, że Cleo wciąż nie "wygrzebała się z zaległości".

Cleo kusi dekoltem na Instagramie i znów żali się fanom

Cleo podzieliła się właśnie z fanami fotką w kusej, obcisłej bluzeczce. Wokalistka eksponuje śmiało dekolt, pozując w mocnym, wyrazistym makijażu. Pod zdjęciem gwiazda umieściła zaskakujący wpis:

- Jak tam łapiecie słoneczne dni? Ja ledwo nadganiam zaległości, od maja praktycznie non stop poza domem. Kocham to co robię, ale czasem marzę o tym żeby móc przedłużyć dobę do 40 godzin Piszcie co u Was - zachęciła fanów wokalistka.



Fani natychmiast odpowiedzieli idolce. Cześć dzieliła się z nią swoimi planami na kolejne dni, część komplementowała jej promienny wygląd, ale pojawiły się również głosy, że wokalistka powinna wreszcie odpocząć i złapać oddech. Fotkę wokalistki skomentowała też inna polska artystka, która wystąpiła na tegorocznym Festiwalu w Opolu, Alicja Szemplińska, a serduszko zostawiła pod zdjęciem sama Doda.

Instagram Post

Choć Cleo bez wątpienia potrzebuje urlopu, w najbliższym czasie ciężko będzie jej wygospodarować czas tylko dla siebie. Na jurorkę "The Voice Kids" czekają obowiązki związane z programem, pojawiły się już także pierwsze daty jesiennej trasy koncertowej. Mimo wszystko trzymamy kciuki za Cleo, by udało się jej wreszcie "wygrzebać z zaległości", a może nawet zaplanować zasłużone wakacje.

