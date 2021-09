Katarzyna Dziurska: utytułowana trenerka zachęca do ćwiczeń

Katarzyna Dziurska może pochwalić się wieloma tytułami. Jest między innymi: Mistrzynią Świata w Fitness Figure Classic, Mistrzynią Europy Bikini Fitness oraz wielokrotną Mistrzynią i Wicemistrzynią Polski w Fitness Soft. Dziurska w przeszłości brała udział w popularnych programach tanecznych. "Taniec z gwiazdami" oraz "Dance, dance, dance" sprawiły, że stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna.

Katarzyna Dziurska na Instagramie zachęca do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Fani pokochali trenerkę za szczerość i otwartość. Dziurska chętnie dzieli się z obserwatorami tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym i zawodowym. Jakiś czas temu publicznie opowiedziała o chorobie, przez którą na chwilę straciła pewność siebie.

Katarzyna Dziurska opowiedziała o utracie pewności siebie

Gdy Katarzyna Dziurska dowiedziała się, że jest chora na Hashimoto i SIBO, była załamana. Trenerka w rozmowach i wywiadach często przyznaje, że gdyby nie wsparcie partnera, Emiliana Gankowskiego, mogłaby nie ponieść się tak szybko. Dziurska wydała książkę o tym, jak żyć z Hashimoto. Opowiada w niej między innymi o utracie kontroli nad własnym ciałem.

"Kasia jako sportowiec tworzyła swój wizerunek przez wiele lat. Nagle, podczas zmagania się z chorobą, okazało się, że zaczyna do niego nie pasować - na przykład jeśli chodzi o sylwetkę. Ludzie mogliby zarzucić jej, że nie trenuje, nie trzyma diety, bo przecież zaczyna coraz gorzej wyglądać. A przecież to nie kwestia jej złej diety czy nieregularnego treningu, tylko choroby" - tłumaczył Emilian Gankowski w rozmowie z Agencją Newseria Lifestyle.

Katarzyna Dziurska pokazuje, jak robi szpagat

Wszystko wskazuje na to, że obecnie Katarzyna Dziurska jest w bardzo dobrej formie. Właśnie odpoczywa w słonecznej Hiszpanii. Trenerka postanowiła zachęcić swoich fanów do aktywności fizycznej w nietypowy sposób. Opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak bardzo jest rozciągnięta. Katarzyna Dziurska robi szpagat i zaprasza do udziału w challengu.

Spotykamy się dwa razy w tygodniu na live szpagatowym na moim IG. Dodatkowo możecie same/ sami trenować z moimi treningami z rozciągania do szpagatu, które znajdziecie na moim kanale YouTube

Zdjęcie, na którym Katarzyna Dziurska eksponuje formę, szybko zyskało aprobatę fanów. "Kaśka! Uspokój się!" - napisał w komentarzu Jankes, zaznaczając, że jest pod wrażeniem szpagatu w wykonaniu trenerki. Wiele fanów Dziurskiej zaznaczyło, że z przyjemnością podejmą wyzwanie.

