Cleo na bardzo krótkich wakacjach. Eksponuje biust w bikini!

Gwiazdy

Joanna Klepko, znana szerzej jako Cleo, uwielbia swoich fanów i chętnie dzieli się z nimi tym, co się u niej dzieje w mediach społecznościowych. Odkąd pandemia nieco wyhamowała, artyści znów mogą pracować pełną parą, a Cleo stara się z tego korzystać. Piękna 38-latka w przerwie pomiędzy koncertami znalazła jednak czas na to, aby pójść na plażę. To były bardzo krótkie wakacje, jednak gwiazda i tak zdążyła zachwycić swoich followersów fotkami w skąpym bikini!

Zdjęcie Cleo jest świetnie zorganizowana. Znalazła czas na wypoczynek, pomimo że miała go stosunkowo niewiele / Artur Barbarowski / East News