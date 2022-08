Cleo była jedną z gwiazd środowej nocy Top of the Top Sopot Festival. Piosenkarka w trakcie swojego występu zaśpiewała swój wielki przebój "Za krokiem krok" i najnowszy singiel "Żywioły", do którego przemyciła elementy "dzikiego zachodu". Cleo wystąpiła w Operze Leśnej w stroju folkowej kowobojki - podobny ma też na sobie w teledysku do piosenki "Żywioły".

Instagram Post

Cleo w stroju folkowej kowbojki podbija Sopot

Zdjęcie Cleo niczym folkowa kowbojka na festiwalu w Sopocie / Piotr Matusewicz/East News / East News

Cleo, czyli Joanna Klepko, w stroju folkowej kowbojki wzbudziła niemałe zainteresowanie.

Zdjęcie Cleo w stroju kowbojki. Stylowa? / VIPHOTO/Piotr Matusewicz/East News / East News

Piosenkarka miała na sobie kowbojski kapelusz z ludowymi motywami. Dodatkową ozdobą, połączoną z kapeluszem, są czerwone, luźno zwisające korale. Cleo miała na sobie skórzaną kurtkę z frędzlami i ludowymi motywami oraz czarne spodnie z prześwitami. Na spodniach wspomnianych motywów również nie brakuje. Dodatkowo, wokalistka podkreśliła talię dość szerokim paskiem.

Cleo - stylizacje na folkową nutę

Cleo od początku swojej kariery słynie z zamiłowania do ludowych motywów. Wystarczy chociażby wspomnieć jej stylizację w teledysku do utworu "My, Słowianie", w którym nosiła mini w folkowe wzory. Cleo pomimo upływu czasu nadal uwielbia się ubierać na "folkową nutę", a swoje stylizacje chętnie publikuje na swoim Instagramie.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

