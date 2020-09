Cleo zdradza, o jakim domu marzy

Ostatnie miesiące były dla Cleo nad wyraz pracowite. Wokalistka znana z hitów „My Słowianie” i „Łowcy Gwiazd” prócz nagrywania nowej płyty, zajęta była remontem mieszkania, w którym buduje własne studio nagrań.

Zdjęcie Cleo marzy o domu na wsi /MWMedia

Choć nowe lokum postanowiła urządzić w nowoczesnym stylu, jej największym marzeniem jest typowo słowiańska chatka w odludnym miejscu. Artystka wyjawiła również, czy myśli już nad założeniem rodziny.

Cleo z całą pewnością nie może narzekać na brak nudy. Już wkrótce, bo 18 września, premierę będzie miała najnowsza płyta artystki zatytułowana "superNOVA". Wyzwaniom w życiu zawodowym towarzyszą zmiany w sferze prywatnej - gwiazda jest blisko ukończenia nowego mieszkania.

- Remont wciąż trwa, jest jeszcze sporo do zrobienia. Najwięcej działań i czasu zajmuje mi budowa studia nagraniowego, które będzie znajdować się w mieszkaniu. Chcę to zrobić dobrze, więc postanowiłam poświęcić temu dużo czasu. Całe szczęście mam cudownego człowieka, który czuwa nad mieszkaniem. Jest artystą, specem od wszystkiego. Mam takiego prywatnego Michała Anioła (śmiech). Przestałam się więc przejmować tym, ile to trwa, tylko czekam na ten moment, kiedy z satysfakcją spojrzę i stwierdzę, że wszystko co do centymetra się zgadza - wyznaje Cleo.

Choć w urządzaniu wnętrza artystka postanowiła na nowoczesność, w jej sercu wciąż sporo miejsca zajmuje folklor i słowiańskie inspiracje.