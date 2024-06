Co dzieje się z "Miss Euro", Natalią Siwiec? Oto gdzie dziś mieszka

Choć celebrytka miała cudowne dzieciństwo, to i tak marzyła, by wyrwać się ze Śląska. Szybko zauważyła, że jej uroda i szczupła, perfekcyjna sylwetka mogą jej w tym pomóc. Od początku mocno wierzyła w siebie, a jej ambicje wykraczały poza granice rodzinnego miasta:

Natalia Siwiec dość szybko zdradziła najbliższym swoje plany i już jako nastolatka poprosiła rodziców, by sfinansowali jej pierwszą sesję zdjęciową. Ku ich przerażeniu odkryła też smykałkę do... pozowania nago. Modelka przyznała kiedyś w rozmowie z magazynem "Gala", że pierwsze akty zrobiła sobie, gdy miała zaledwie 13 lat. Na prawdziwy przełom musiała jednak jeszcze trochę poczekać.

W 2002 roku Natalia wybrana została Miss Bałtyku w konkursie organizowanym w Rewalu. Rok później zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska, a w 2005 roku reprezentowała nasz kraj w konkursie Miss Bikini of The Universe w Chinach, gdzie zdobyła tytuły Miss Bikini of China Gate oraz Miss Photo. Rok później reprezentowała Polskę w wyborach Miss International Tourism w Afryce Południowej i zdobyła tam tytuł "The Best Body".