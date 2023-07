Co dziś robią aktorzy z "Mody na sukces"? Oto jak zmienili się przed ponad 30 lat

"Moda na sukces" 36 lat na antenie

Splendor, sława, duże pieniądze i zawiłe intrygi, które widzowie mogą śledzić na ekranach telewizorów od 36 lat. Pierwszy odcinek "Mody na sukces" wyemitowany został 23 marca 1987 roku, w Polsce zaś w roku 1994. Serial nagrywany jest do dziś, a w USA można obejrzeć już 9057 odcinek. Rodzinne dramaty Forresterów i ich miłosne zawirowania śledziło miliony Polaków. Ciągłe zwroty akcji, za którymi ciężko było nadążyć - nieoczywiste i zaskakujące romanse czy śmierć bohaterów, a potem ich nagłe "zmartwychwstanie" to tylko namiastka tego, co widzowie mogli oglądać przez ponad 30 lat. Co dziś dzieje się z bohaterami "Mody na sukces"?

Zdjęcie "Moda na sukces" gromadziła przed odbiornikami telewizorów mnóstwo Polaków. O perypetiach bohaterów sprzed lat pamiętają do dziś / AKPA

Andrea Evans (Tawny Moore)

Fanów opery mydlanej kilka dni temu zasmuciła wiadomość o śmierci jednej z bohaterek - Andrei Evans, która wcielała się w rolę Tawny Moore. Zmarła 9 lipca br. po długiej chorobie, w swoim domu w Pasadenie, mając 66 lat. Aktorka i producentka od wielu lat zmagała się z rakiem piersi. Do "Mody na sukces" dołączyła w 1999 roku i występowała w serialu do 2011. Polscy widzowie mogli oglądać Evans w 152 odcinkach telenoweli - grała nieobliczalną matkę Amber, była nieustępliwa i gotowa do intryg, byleby tylko utrzymać się w świecie bogatych projektantów.

Zdjęcie Andrea Evans zmarła 9 lipca 2023 roku na raka piersi / Agencja FORUM

Evans grała w jeszcze kilku innych serialach - m.in. w "Tylko jedno życie" "Żar młodości". W 1990 roku, gdy została zaatakowana przez stalkera mającego obsesję na jej punkcie, na jakiś czas wycofała się z życia publicznego i zrezygnowała z aktorstwa.

Po śmierci aktorki jej mąż - Stephen Rodriguez, w oświadczeniu dla magazynu "People" powiedział:

Andrea i ja spędziliśmy razem ponad 30 lat. Była wspaniałą żoną i matką. Była moją skałą. Rak zabił Andreę, ale nie zabił jej ducha. Jej duch żyje, ma się dobrze i jest w każdym kogo znała (...) Jej niezachwiana siła, pozytywne nastawienie i niezłomny duch inspirowały nas podczas jej walki z tą nieustępliwą chorobą. wyznał mąż aktorki

Evans i Rodriguez w 2004 roku adoptowali córkę, która dziś ma 19 lat.

Kelly Lang (Brooke Logan)

Kelly Lang od 36 lat wciela się w rolę jednej z najbardziej lubianych postaci "The Bold and the Beautiful" - Brooke Logan. Mimo, że grała też w innych produkcjach, to zawsze kojarzona jest z tą jedną rolą. Aktorka ma za sobą również sporo miłosnych zawirowań. Po nieudanym małżeństwie ze Skottem Sniderem, z którym ma dwóch synów, ponownie wyszła za mąż za Alexa D’Andrea, a w 1997 roku urodziła mu córkę. 15 lat później Lang złożyła pozew o rozwód, do którego doszło w roku 2014.

Zdjęcie Kelly Lang w 2023 roku / East News

Serialowa Brooke 25 lipca br. skończy 62 lata. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można śledzić to, co robi na co dzień. O tym jak dziś wygląda pisaliśmy już jakiś czas temu.

Ron Moss (Ridge Forrester)

Fani "Mody na sukces" byli mocno zawiedzeni, gdy okazało się, że po 25 latach emitowania serialu z obsady znika jedna z ważniejszych postaci - Ridge Forrester, którego grał Ron Moss. Tego jaki był dokładnie powód jego decyzji nie wiadomo do dziś, jednak przypuszcza się, że aktorowi nie udało się wynegocjować podwyżki, na jakiej mu zależało. Gwiazdor był jedną z czwórki postaci, za sprawą których telenowela zdobyła tak dużą popularność. Dziś serialowy Ridge ma 71 lat i jest w doskonałej formie. Z jego mediów społecznościowych wiemy, że obecnie spełnia się jako muzyk i od czasu do czasu grywa koncerty. Na twarzy aktora wciąż rysują się wyraźne kości policzkowe, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Mimo że ma już siwe włosy, zdaniem fanów wygląda świetnie.

Zdjęcie Ron Moss dziś zajmuje się tworzeniem muzyki. Gra też koncerty / Agencja FORUM

John McCook (Eric Forrester)

John McCook, który wcielił się w rolę Erica Forrestera związany był z serialem od samego początku. Aktor w tym roku skończy 79 lat. Poza "Modą na sukces" występował w wielu filmach fabularnych i ogromnej ilości seriali telewizyjnych. Za swoją wieloletnią pracę aktorską zdobył nagrodę Daytime Emmy. Ma za sobą dwa rozwody (z Marilynn Ann McPherson i Juliet Prowse), a od 1980 roku jest mężem Laurette Spang. McCook czterokrotnie został ojcem. W czerwcu br. skończył 79 lat.

Zdjęcie John McCook z żoną, rok 2023 / Agencja FORUM

Susan Flannery (Stephanie Forrester)

"Moda na sukces" słynęła również z tego, że główni bohaterowie musieli mierzyć się z wieloma przeciwnikami - postacią, która zapamiętana została jako największy wróg Brooke Logan była Stephanie Forrester grana przez Susan Flannery. Po dekadach kłótni, intryg i niebezpiecznych posunięć kobiety finalnie się pojednały. Postać Stephanie zmarła w 2012 roku, po 25 latach przygody z serialem - przegrała walkę z rakiem płuc, a Flannery nie kryła swojego zadowolenia z takiego zakończenia.

Aktorka odeszła z serialu, bo chciała poświęcić więcej czasu rodzinie i podróżom. Marzyła o wyprawie do Kenii i zwiedzeniu Europy. Kilka lat wcześniej mierzyła się z nowotworem jelita grubego, jednak dzięki szybkiej reakcji i wdrożonemu leczeniu dziś jest zdrowa. 31 lipca br. skończy 83 lata.

Krista Allen (Taylor Hayes Forrester)

Krista Allen gwiazdą "Mody na sukces" była do roku 2021 r. Postać Taylor Hayes Forrester sporo namieszała, stając pomiędzy Ridge’em a Brooke. Producenci serialu wielokrotnie uśmiercali i ożywiali jej postać. Ponadto widzom kojarzy się z tego, że nieustannie poprawia coś w swojej urodzie. Występowała również w serialach "Dni naszego życia", "Słoneczny patrol" oraz filmach takich jak m.in. "Kłamca, kłamca" oraz "Niebezpieczny umysł". Dziś 52-latka posiada własną linię t-shirtów o nazwie SuperEXcellent, a także współprowadzi bloga - Veggie Boom Boom. Udziela się również w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Krista Allen i Serge Louis Alvarez, rok 2022 / AFP VALERY HACHE / East News

Winsor Harmon (Thorne Forrester)

Winsor Harmon w operze mydlanej jako trzeci aktor z rzędu wcielił się w rolę Thorne'a Forrestera, zastępując Jeffa Trachta w 1996 r. W obsadzie pozostał przez kolejne 20 lat, a odszedł w 2016 roku ponieważ został zwolniony przez producentów. Zarówno aktor jak i jego fani byli mocno zaskoczeni tą decyzją. W jednym z wywiadów wyznał, że chociaż był rozczarowany, nie żywił urazy. Dziś 60-latek ma za sobą wiele ról w serialach i filmach, a także kilka nieudanych małżeństw. Jest również muzykiem - w 2002 roku wydał album pt. "Stars of Texas".

Zdjęcie Winsor Harmon poza aktorstwem, zajmuje się też muzyką / East News

Darlene Conley (Sally Spectra)

Darlene Conley, która w "Modzie na sukces" przez niemal 20 lat wcielała się w postać Sally Specry, sporo namieszała w rodzinie Forresterów. Była zdeterminowana w dążeniu do celu, ale miała też wielkie serce i mnóstwo empatii. Przygodę z produkcją musiała przerwać z uwagi na chorobę - aktorka w 2006 roku dowiedziała się, że ma raka żołądka i zaledwie trzy miesiące później zmarła. Miała 72 lata.

Daniel McVicar (Clarke Garrison)

Daniel McVicar dołączył do obsady "The Bold and the Beautiful" w roku 1987 r., kiedy to Stephanie Forrester wynajęła graną przez niego postać - Clarke'a Garrisona do uwiedzenia córki Kristen. Aktor odszedł z serialu po pięciu latach i ponownie wrócił w 1996 roku. W 2009 postanowił jednak opuścić telenowelę na dobre. Od 2011 roku aktor jest mężem Virgini De Agostini - jurorki międzynarodowego łyżwiarstwo figurowego. Jest także członkiem stowarzyszenia Mensa. Z jego profilu w mediach społecznościowych wiemy, że na stałe przeprowadził się do Włoch.

