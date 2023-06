Spis treści: 01 Radość u Bruce'a Willisa. Rodzina się powiększyła

02 Córka aktora przeżyła chwile grozy podczas porodu

Radość u Bruce'a Willisa. Rodzina się powiększyła

18 kwietnia na świat przyszła Louetta Isley Thomas Willis - pierwsza wnuczka Bruce’a Willisa i Demi Moore. O okolicznościach narodzin pociechy opowiedziała teraz jej mama, Rumer Willis. Najstarsza córka gwiazdora "Szklanej pułapki" i aktorki znanej m.in. z "Niemoralnej propozycji" i "Uwierz w ducha", została zaproszona do podcastu "Informed Pregnancy", który poświęcony jest tematom związanym z rodzicielstwem.

William zaniepokojony. Brytyjska prasa wycina go ze zdjęć z Kate W rozmowie z dr Elliotem Berlinem Rumer ujawniła, że rodziła w swoim domu, w asyście mamy, sióstr, życiowego partnera Dereka Richarda Thomasa oraz douli - doświadczonej i odpowiednio przeszkolonej kobiety, która zapewnia niemedyczne, fizyczne i emocjonalne wsparcie matce i rodzinie na czas ciąży i porodu.

34-letnia aktorka wyznała, że w pewnym momencie pojawiły się komplikacje - mimo parcia jej wody płodowe nie odchodziły. Wtedy wraz z doulą podjęły decyzję o przeprowadzeniu amniotomii.

GP/MEGA / Agencja FORUM

"Czułam, że ta chwila już nadchodzi, a jednak pęcherz płodowy wciąż nie pękał. Zapytałam ją, czy mogę sama go przebić. 'Owszem, możesz' - odparła. Byłam w lekkim szoku, bo nie sądziłam, że to naprawdę możliwe. Sięgnęłam palcem i poczułam ten mały worek przypominający balonik wypełniony wodą. Cóż, to było szalone" - zdradziła córka Willisa, która ostatecznie przezwyciężyła wątpliwości i samodzielnie przebiła pęcherz płodowy.

"Powiedziała mi, żebym nacisnęła go przy kolejnym skurczu. Tak też zrobiłam. Ktoś zrobił mi zdjęcie, na którym widać, że byłam wtedy totalnie oszołomiona i zszokowana" - wyjawiła aktorka.

Na tym kłopoty się nie skończyły. Willis ujawniła bowiem, że jej córeczka zaplątała się w pępowinę, która była owinięta wokół jej szyi i ciała. Na szczęście świeżo upieczona mama miała wokół siebie wielu pomocników, dzięki czemu sytuacja została szybko opanowana.

"Moja położna i mój partner ją złapali. To była najdziksza rzecz na świecie. Miała owinięty wokół siebie ten sznurek, niczym szarfę z balu maturalnego. Pod stołkiem porodowym w gotowości czekały cztery ręce. Natychmiast powiedziałam: 'Dajcie mi dziecko'. Gdy tylko ją rozplątali, była w moich ramionach" - relacjonowała Rumer.

Aktorka określiła moment narodzin pociechy jako "najbardziej ekstatyczną i radosną chwilę" w całym swoim życiu.

"Zaczęłam po prostu szlochać z radości. Moja siostra powiedziała mi później coś, z czego nawet nie zdawałam sobie sprawy. W pewnym momencie spojrzałam ponoć na Louettę i szepnęłam: 'Tak bardzo za tobą tęskniłam'. To bardzo wzruszające. Poczułam się, jakbym właśnie zobaczyła osobę, którą doskonale znam i na którą czekałam od zawsze" - zdradziła gwiazda.