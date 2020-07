Córka Cindy Crawford rozebrała się do gorących zdjęć

​Kaia Gerber zapozowała topless dla japońskiego "Vogue'a". Choć nie jest to jej pierwsza sesja dla tego magazynu, to fani modelki uznali ją za historyczną i ikoniczną. Nic dziwnego, bo młoda gwiazda nigdy nie miała tak gorących zdjęć.

Zdjęcie Kaia Gerber, 19–letnia córka Cindy Crawford, ma rzeszę fanów, którzy jej gorąco kibicują /FaceToFace /Reporter

Na początku tygodnia modelka pochwaliła się okładką, a w środę pokazała zdjęcie ze środka pisma. I ta fotografia dosłownie powaliła jej fanów na kolana.



"Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że moje ostatnie zadanie przed kwarantanną, było najlepszym, jakie mogłam sobie wymarzyć. Trudno nie tęsknić za pracą, kiedy jest się otoczonym tak utalentowanymi ludźmi" - napisała na Instagramie Kaia Gerber.

Fani zachwycali się już samym zdjęciem okładkowym, na którym 19-letnia córka Cindy Crawford występuje w skórzanych leginsach, koronkowym topie i makijażu godnym wampa.



Reszta zdjęć z sesji okazała się jeszcze bardziej gorąca. Kaia pozuje na nich m.in. w czarnych koronkowych rajstopach i lateksowym body, a także lateksowej, mocno wyciętej sukni wieczorowej.



Największe wrażenie robi jednak fotografia modelki, na której występuje topless w skórzanym pasie gorsetowym i marynarce. Zachwytom fanów nie było końca.



"Wonder woman" - napisał jeden z fanów, a inny dodał: "To zdjęcie jest ikoniczne", a kolejny stwierdził krótko: "Cindy reinkarnacja. Niektórzy dopatrzyli się również podobieństwa Kai do innej ikony, słynnej amerykańskiej modelki Gii Carangi.

