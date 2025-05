Ocet spirytusowy to największy pogromca brudu i tłustych osadów. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:1 i wlać do butelki z atomizerem. Następnie mieszanką należy spryskać miękką ściereczkę lub gąbkę i przecierać nią wnętrze urządzenia. Ważne, by nie pomijać zakamarków. Ocet nie tylko doskonale usuwa brud, ale działa też antybakteryjnie i odświeżająco.