W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą ambitną, chętną zmianom, bojącą się porażki najbardziej na świecie. Powiedzmy sobie szczerze: każdy z nas przynajmniej raz spadł z tego wysokiego konia zwanego zabieganiem o czyjąś atencję. Nie ma się czego wstydzić ani czym zniechęcać. W finansach uważaj, by sprzeczka nie przekreśliła szansy porozumienia.

W życiu osobistym możesz spotkać kogoś, kto chce się uczyć nowych rzeczy, jest zafascynowany Twoim światem, ale do końca go nie rozumie. Nie zniechęcaj się i tłumacz cierpliwie tyle, ile możesz. Dzięki temu o wiele lepiej przyswoisz sobie prawdy, które dotąd zdarzało Ci się pojmować wyłącznie intuicyjnie. W finansach możesz odbyć dość daleką podróż.

Przez życie prywatne idź teraz z podniesioną głową. Duma i niezależność będą Twoim niezwyciężonym orężem. "Boso, ale w ostrogach!" - powiada rodzime przysłowie. Owszem, kryje się w nim ironia, ale też zachęca, by nie tracić rezonu bez względu na wszystko. To nie otoczenie ocenia naszą wartość. W finansach możesz odbyć bardzo lukratywną podróż.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą niezwykle przenikliwą, obdarzoną znakomitą intuicją. Na jej przykładzie możesz też się przekonać, że wiedza to jedno, a zrobienie z niej użytku to zupełnie co innego. Niech nadmiar informacji nie powstrzymuje Cię od działania. W finansach możesz wejść w biznes nastawiony na obsługiwanie kobiet.