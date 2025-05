To właśnie Gdynia uzyskała najwyższy wynik spośród polskich miast - 97. miejsce i srebrne wyróżnienie. Eksperci docenili ją za czyste powietrze, bliskość natury i efektywną politykę miejską zorientowaną na dobro mieszkańców. Dobra infrastruktura, dostęp do morza i rozwinięte usługi publiczne sprawiają, że Gdynia nie tylko przyciąga turystów, ale i gwarantuje wysoką jakość życia na co dzień.