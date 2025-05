Na terenie Polski występuje dość powszechnie - rośnie na łąkach, polach czy przy drogach. Zdarza się, że jest mylnie uznawany za chwast. Skrzyp polny to dość niepozorna, a prawdziwa skarbnica zdrowia. Obecnie najczęściej kojarzymy go jako remedium na nadmierne wypadanie włosów czy specyfik wpływający korzystnie na skórę i paznokcie.

Ziele skrzypu polnego z wielu powodów znalazło zastosowanie w ziołolecznictwie i kosmetologii. Można wspomóc się nim również "od środka" - napar ze skrzypu polnego to cenne źródło korzystnych składników.

Roślina zawiera łatwo przyswajalną krzemionkę, żelazo, mangan, kobalt, sole potasu, fosforu i wapnia . Oprócz tego zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, kwas krzemowy, askorbinowy, szczawiowy czy jabłkowy. Na tym nie koniec, bo skrzyp jest też źródłem flawonoidów, garbników, steroli roślinnych i saponin.

Skrzyp polny to również naturalny pomocnik w dbaniu o urodę. Czy pomaga na porost włosów? Z pewnością to świetny wybór, jeśli chcemy przywrócić blask osłabionym kosmykom. Roślina zadziała na nie regenerująco i wzmacniająco. Zawarta w nim krzemionka to po prostu krzem będący składnikiem budulcowym włosa. Ze względu na jej dużą zawartość, roślina wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu.