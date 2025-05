To najpyszniejsze ciasto na pierwszą komunię świętą. Goście będą zachwyceni

Biszkopt: ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę, powoli wsypuj cukier, cały czas miksując, aż masa stanie się gęsta i błyszcząca. Dodaj żółtka, krótko zmiksuj. Mąkę pszenną i ziemniaczaną przesiej i delikatnie wmieszaj do masy jajecznej przy pomocy szpatułki. Wylej do tortownicy wyłożonej papierem (tylko dno), piecz w 170°C przez ok. 35 minut - do tzw. suchego patyczka. Po upieczeniu ostudź i przekrój na 3 równe blaty.

Krem: schłodzoną śmietankę ubij na sztywno, dodaj mascarpone i cukier puder - miksuj tylko do połączenia. Wsyp wiórki kokosowe, startą białą czekoladę i uprażone migdały. Delikatnie wymieszaj szpatułką. Krem będzie gęsty i stabilny.

Składanie tortu: każdy blat nasącz mlekiem kokosowym lub zwykłym z dodatkiem wanilii. Na każdą warstwę nałóż porcję kremu, wyrównaj i przykryj kolejnym blatem. Na wierzchu i bokach rozprowadź resztę kremu. Wierzch możesz posypać dodatkowym kokosem i udekorować pralinkami Raffaello albo uprażonymi płatkami migdałów.

Chłodzenie: gotowy tort włóż do lodówki na minimum 6 godzin, najlepiej na całą noc. Dzięki temu smaki się połączą, a całość będzie się doskonale kroić.

Tort Raffaello to ciasto, które naprawdę działa - bez zbędnych udziwnień, z klasą i pełnią smaku.