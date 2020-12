Córka Steve'a Jobsa rozpoczęła karierę modelki

22-letnia Eve Jobs jest najmłodszym dzieckiem nieżyjącego już guru nowych technologii, współzałożyciela Apple, Steve’a Jobsa. I choć jest jeszcze za młoda, by zawyrokować, jaki zawód będzie wykonywać w życiu, to są spore szanse, że postawi na modeling. Eve postawiła już pierwszy krok na drodze do kariery na wybiegach - wystąpiła w kampanii jednej z marek kosmetycznych.

Zdjęcie Eve świetnie radzi sobie w jeździectwie. W ubiegłym roku magazyn "Horse Sport" zaliczył ją do grona pięciu najlepszych zawodników na świecie poniżej 25 roku życia /GTRES/G3 Online /East News

Eve Jobs podzieliła się efektami sesji zdjęciowej dla marki Glossier na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją 159 tys. obserwatorów. Fotografie, udające amatorskie, pochodzą ze świątecznej kampanii reklamowej. Eve została uwieczniona podczas kąpieli w wannie pełnej piany. Widzimy, jak maluje sobie usta pomadką i ma czarne płatki pod oczami, na drugim zdjęciu pije wino. Twarzami tej kampanii są również Sydney Sweeney z serialu "Euforia" oraz draq queen Naomi Smalls.

Instagram Post

Reklama

Najmłodsza z czworga dzieci Steve Jobsa jest studentką Uniwersytetu Stanforda. To uczelnia, która odegrała bardzo ważną rolę w życiu jej rodziców. Jej matka, Lauren Powell skończyła tam studia MBA. Właśnie w tym miejscu w 1990 r. poznała się też ze Stevem. Spotkali się przy okazji gościnnego wykładu, który wygłaszał Jobs. Czy panna Jobs zostanie modelką? Trudno powiedzieć, bo ma wiele pasji. Świetnie sobie radzi w jeździectwie. W ubiegłym roku magazyn "Horse Sport" zaliczył ją do grona pięciu najlepszych zawodników na świecie poniżej 25 roku życia. Natomiast w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce.

Steve Jobs miał z Powell troje dzieci - syna i dwie córki. Miał też córkę z wcześniejszego związku, ale przez wiele lat wypierał się, że jest jej ojcem.

Gdy w 2011 roku Steve Jobs zmarł z powodu raka trzustki, Eve miała 13 lat.