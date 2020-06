​Courtney Love pochwaliła się zdjęciem w kusej halce, które trafiło na aukcję charytatywną

Wdowa po Kurcie Cobainie, udostępniła na Instagramie zdjęcie, które zrobił jej Mark Seliger. Jej seksowny portret z 1994 r. jest jednym z 26., które trafiły na aukcję Christie's. Wpływy z niej zostaną przekazane organizacji, która wspiera osoby wykluczone społecznie. Pod wpisem celebrytki komentatorzy zachwycają się jej idealną sylwetką, a nie jej dobroczynnością.

Zdjęcie Zdjęcie wdowy po Kurcie Cobainie właśnie trafiło na wyjątkową aukcję /ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER /East News

Udostępniając swój archiwalny portret na Instagramie, Courtney poprosiła fanów o wsparcie akcji dla "The Prince's Trust". To brytyjska organizacja charytatywna, którą w 1976 r. założył książę Karol (syn królowej Elżbiety II). Pomaga wykluczonym społeczne (lub zagrożonym wykluczeniem) osobom w wieku od 11 do 30 lat.

Reklama

Courtney ujęła to tak: "pomaga im zdobyć umiejętności i pewność siebie, oferując bezpłatne kursy doszkalające". Aukcja odbywa się w Internecie. W tej chwili jej portret... a właściwie kolekcjonerska odbitka tego zdjęcia - jest wart 2800 dol. Finał już niebawem - 17 czerwca.

Można też wylicytować odbitki zdjęć jej męża Kurta Cobaina (obecna cena: 10 tys. dol.) i 25 innych wyjątkowych osobistości. Nie tylko artystów, bo jest też fotografia przedstawiająca... plecy i tył głowy Baracka Obamy (w tej chwili 9500 dol.).

Zaskakuje niska oferta za portret całkiem gołego Lenny’ego Kravitza, z przyrodzeniem na wierzchu (3500 dol.). Co ciekawe, więcej trzeba w tej chwili zapłacić za łobuzerski portret kompletnie ubranego Brada Pitta, pędzącego z rozwianymi włosami na motocyklu (12 tys. dol.), niż za wystudiowany akt Jennifer Aniston (11 tys. dol.).

Do licytacji można się przyłączyć na stronie Christie’s. Tytuł licytacji: "Mark Seliger: RADArt4Aid". Zdjęcia są tam opisane pod względem technicznym. Jeśli jednak ktoś chciałby się dowiedzieć, w jakich okolicznościach powstały, niech zajrzy na instagramowy profil Marka Seligera.