Wyspy zyskały również uznanie polskich turystów - w minionym roku odwiedziło je ponad 7 tys. osób z naszego kraju. Dla porównania: w 2021 roku było to nieco ponad 2 tys. osób.

Azory to archipelag dziewięciu wysp na Oceanie Atlantyckim, które należą do Portugalii. Wszechobecna zieleń, jeziora kraterowe, wulkaniczne plaże, bujna roślinność, architektoniczne perełki, gorące źródła, zapierające dech krajobrazy.

Azory, oddalone tysiące kilometrów od kontynentu mają równie sporo do zaoferowania odwiedzającym. Ze względu na Golfsztrom, wyspy te mają łagodny klimat, dzięki czemu przez cały rok jest tu zielono.

Zielona perła Atlantyku. Azory: co warto zobaczyć?

Co zobaczyć na Azorach? Oto kilka wybranych propozycji.

Wyprawa na Azory to jak skok w głębiny wszechogarniającej zieleni.

- Na szczęście kamizelka ratunkowa nie jest potrzebna, ponieważ buszowanie wśród bujnej roślinności, przywodzącej na myśl najbardziej egzotyczne zakątki świata, to stan czystej przyjemności, z którego nie chce się wynurzać. Zobaczenie São Miguel, największej wyspy azorskiego archipelagu, jest doświadczeniem zostającym w pamięci na długo. Grzechem byłoby się nim nie podzielić - pisała dziennikarka Joanna Leśniak w swoim artykule "Azory to uczta dla zmysłów. Odkryj kawałek nieba na środku Atlantyku".

Stolicą wyspy jest Ponta Delgada, miasto założone w 1449 roku. Zachwyca budynkami z XVIII wieku, krętymi uliczkami i klimatycznymi placami. Podczas pobytu warto zajrzeć m.in. do kościoła Igreja Matriz de São Sebastião czy fortecy Fortaleza de São Brás, z której rozpościera się widok na ocean. W mieście chętnie odwiedzany jest również port jachtowy.

Wyspa Pico to z kolei świetna propozycja dla osób stawiających na wypoczynek w górach. Jest określana mianem "wyspy górskiej", a króluje nad nią Góra Pico, najwyższy szczyt Portugalii. To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i osób ceniących sobie bliskość przyrody.

Na wyspie Terceira warto zajrzeć do jaskini Algar do Carvão, z interesującymi formacjami skalnymi czy podziemnym jeziorem. Punktem obowiązkowym podczas pobytu jest miasto Angra do Heroísmo, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.