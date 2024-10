Czego boi się Alicja? Jej wyznanie na temat znajomości ze Sławkiem jest zaskakujące

Sławek być może tak, ale ja nawet nie rozważałam takiej opcji, że my możemy coś razem

- odpowiedziała Alicja na pytanie Katarzyny, czy jest otwarta na bliskość drugiego człowieka.

Okazuje się, że Alicja czuje, że wokół Sławka jest mur. Jej zdaniem postawiła go Ania i nie można go przekroczyć. Alicja pomimo tego, że sytuacja w domu i między Anią i Sławkiem się zmieniła, nie wybrałaby go na towarzysza swojej randki. Wszystko przez to, że obawiałaby się, jak zostałoby to odebrane w towarzystwie.

Dlatego, choć - jak sama mówi - bardzo chciałaby go poznać, nie zrobi tego kroku.

Katarzyna Cichopek spróbuje ją przekonać, żeby nie traciła okazji na coś pięknego. Ale czy Alicja posłucha?

"Moja mama i twój tata" materiały prasowe

Czy można znaleźć miłość w telewizji? Maciej Kurzajewski gościem w programie "Moja mama i twój tata"

- Przyprowadziłam gościa, kochani - usłyszą uczestnicy programu.

Mój narzeczony!

Na tym jednak nie poprzestanie bowiem głęboka rozmowa z mieszkańcami willi da odpowiedź na szereg wątpliwości. Zdrowe życie, sport, dbanie o siebie i wiele cennych rad usłyszą bohaterowie programu od znanego dziennikarza. Czy zostanie dobrze przyjęty przez uczestników? Czy każdy ma szansę na znalezienie miłości w telewizji i dlaczego tak bardzo potrzebujemy drugiej połówki?

Miłość w telewizji - mam pewne doświadczenie w tym temacie. Wszystko jest dla ludzi.

Na napięcia najlepszy jest sport i to właśnie taką formę wspólnej aktywności zaproponował panom Maciej Kurzajewski. W co zagrają? Jak sobie poradzą? O tym przekonamy się już w środę o godzinie 20:10 w Polsacie.

"Moja mama i twój tata" materiały prasowe

Dziennikarz wyraźnie zrobił wrażenie na mieszkańcach mazurskiej willi. Patrzyli na niego z zaciekawieniem, komentowali jego obecność. Gość wywołał też poruszenie wśród dzieci.

"Moja mama i twój tata" - o czym jest program Kasi Cichopek?

Katarzyna Cichopek (która z wykształcenia jest psychologiem) rozmawia, słucha, pyta, koi cierpienie, ale także musztruje, kiedy trzeba - wszystko po to, by każdy znalazł swoje szczęście.

- Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali ludzie prowadzący różne style życia. Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Są to ludzie często poranieni, ale w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu zawalczyć o prawdziwą miłość. Pomogą im w tym ich dorosłe dzieci, którym bardzo zależy na szczęściu rodziców. I to właśnie jest niezwykłe w programie: widzowie będą obserwowali jak dzieci maczają w tym swoje paluszki, aby ta mama z tym tatą poszli na randkę.

To będzie hit - mówiła Katarzyna Cichopek tuż przed startem programu.

Program "Moja mama i twój tata" jest niecodziennym formatem, w którym widzowie na pewno odnajdą siebie lub swoje historie. Program pokaże przede wszystkim dojrzałość uczestników i ich wielkie pragnienie miłości. Tu nie ma miejsca na bikini show. Tu prawdziwe historie napisało życie.

