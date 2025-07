Na początek krótkie wyjaśnienie, choć jagodami w sensie botanicznym są tylko borówki i aronia, to potocznie bywają tak nazywane też morwy i jeżyny. Ponieważ plamy z soku każdego z tych owoców są trudne do usunięcia i stosuje się te same metody, to w tekście "jagoda" została użyta w potocznym rozumieniu.