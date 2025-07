Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie Food & Function wskazują, że dodanie banana do smoothie może znacząco obniżyć poziom przyswajalnych flawonoli - kluczowych polifenoli o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis oraz Uniwersytetu w Reading odkryli, że obecność enzymu o nazwie oksydaza polifenolowa (PPO), którego banany mają wyjątkowo dużo, prowadzi do rozkładu tych cennych związków. W badaniu uczestnicy spożywający smoothie z bananem mieli aż o 84% niższy poziom flawonoli we krwi w porównaniu do osób pijących koktajl z samych jagód.