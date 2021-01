Po tym, jak od kwietnia 2020 r. Susseksowie zaprzestali wykonywania oficjalnych obowiązków, wynikających z bycia członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, mają znów pojawić się publicznie obok Elżbiety II. Brytyjskie media podają, że Meghan Markle i książę Harry wezmą udział w czerwcowej paradzie z okazji 95. urodzin monarchini.

Zdjęcie Gdyby Meghan i Harry stawili się na paradzie, byłby to pierwszy raz od Megxitu, gdy pojawiliby się publicznie z brytyjską rodziną królewską /AP /East News

Bardzo możliwe, że Meghan i Harry, którzy od roku mieszkają w Kalifornii, przylecą do Londynu na paradę wojskową Trooping the Colour, która co roku organizowana jest na cześć urodzin Elżbiety II. Choć królowa urodziła się w kwietniu, to święto odbywa się w czerwcu. W tym roku zaplanowane jest na 12 czerwca. Według doniesień dziennika "The Sunday Times", który powołuje się na pracowników Pałacu Buckingham, Elżbieta zaprosiła Susseksów na to wydarzenie. Nie ma ono bowiem wydźwięku wyłącznie państwowego, ma też charakter rodzinny.

Gdyby Meghan i Harry stawili się na paradzie, byłby to pierwszy raz od Megxitu, gdy pojawiliby się publicznie z brytyjską rodziną królewską. Będzie to też pierwsza okazja od czasu wybuchu pandemii, kiedy to Windsorowie spotkaliby się w szerokim gronie. Zazwyczaj królowa i jej najbliżsi oglądają defiladę, stojąc na balkonie Pałacu Buckingham. Poza tym Susseksowie mogliby pokłonić się księciowi Filipowi, który 10 czerwca skończy 100 lat.

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa parada Trooping the Colours miała bardzo kameralną formę. Zorganizowano celebrację na dziedzińcu zamku w Windsorze, gdzie od miesięcy królowa przebywa ze swoim małżonkiem. Monarchini samotnie oglądała popisy żołnierzy stacjonujących na zamku. Ostateczna decyzja w kwestii organizowania Trooping the Colours w tym roku ma zostać podjęta wiosną.

Elżbieta II i Filip mogą być w miarę spokojni, że nie zachorują na Covid-19. W sobotę zostali poddani szczepieniu na koronawirusa. O ich szczepieniu poinformował oficjalnie Pałac Buckingham.