Dagmara Kaźmierska zachwycona wybraną syna! Kim jest dziewczyna Conana?

Dagmara Kaźmierska nie posiada się ze szczęścia - jej syn, Conan, w końcu się ustatkował. Nie da się ukryć, że chłopak sprawiał sporo problemów wychowawczych mamie.

Syn gwiazdy dostał się na studia i jest obecnie w szczęśliwym związku. Piękna Ewa, bo tak ma na imię wybranka Conana, zdobyła nie tylko serce mężczyzny, ale i samej "królowej życia".



Dagmara niedawno pochwaliła się przyszłą synową na swoim profilu w mediach społecznościowych i nie szczędziła jej komplementów, jest nią dosłownie zachwycona.



Okazuje się, że gwiazda jest tak zakochana w wybrance syna, że tylko czeka na ich ślub. Wyznała to szczerze w rozmowie z "Faktem".



"Jeżeli da Bóg, że Ewunia zostanie moją synową, a ja składam o to ręce do Boga, to ja już powiedziałam Conanowi, że ja ją będę kochać bardziej od niego. To jest taka dziewucha, że nie mogłabym sobie wymarzyć lepszej synowej. Jak mój syn ożeni się z Ewą, to ja mogę zamykać oczy, bo wiem, że on pójdzie w dobre ręce. Ta dziewczyna to jest złoty dzieciak, naprawdę. To jest klasa babka" - powiedziała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z tabloidem.

Co więcej, Dagmara liczy także na wnuki. Pragnie w niedługim czasie zostać babcią i cieszyć się bawieniem pociech swojego syna.



"Powiedziałam mu, że jeśli będą mieli niedługo dzieci, to ja będę je bawić. Usłyszałam: 'Nie mamo, ty nie będziesz bawić mojego dziecka. Bo ty byś do 5 rano oglądała z nim filmy i byście jedli w łóżku. Ty byś mi zepsuła dziecko'. I on by Ewy mi też nie dawał, bo wie, że ja bym ją nastawiała. Ja go kocham całym sercem, ale nigdy bym nie pozwoliła, żeby on ją skrzywdził. Zresztą on jej nigdy nie skrzywdzi, bo on ją bardzo kocha" - mówi dalej Dagmara.



Czy faktycznie fani mogą spodziewać się w najbliższym czasie ślubu, a później powiększenia rodziny? Wiele na to wskazuje!

