Posadź obok borówek. Krzaczki będą uginać się od owoców

Opracowanie Tomasz Kromp

Borówka amerykańska to jeden z popularniejszych krzewów owocowych. Jej poszczególne odmiany to doskonałe źródło pysznych owoców. Uprawa borówki amerykańskiej nie jest zbyt skomplikowana. Jaka odmiana jest najlepsza i co najlepiej sadzić obok krzewu? Odpowiadamy.