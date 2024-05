Kiedy sadzić mieczyki do gruntu?

Zanim dowiemy się szczegółów dotyczących uprawy tych atrakcyjnych kwiatów, warto odpowiedzieć na pytanie, kiedy sadzić mieczyki do gruntu. Wiele osób wskazuje, aby umieścić je w naszym gruncie na przełomie kwietnia i maja, kiedy temperatury są już wyższe i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zamarznięcia roślin. Z drugiej strony, wiele osób poleca, aby jednak zasadzić mieczyki dopiero w drugiej połowie maja, kiedy raczej nie występują już przymrozki. Jeśli będziemy trzymać się tego terminu, to pierwsze kwiaty będziemy mogli zobaczyć na przełomie lipca i sierpnia. Z drugiej strony istnieje przekonanie, aby wstrzymać się z zabiegiem do czerwca. Wtedy też miłośnicy mieczyków będą mogli cieszyć nimi oko jeszcze we wrześniu i październiku.

Jak sadzić mieczyki do gruntu?

Mieczyki sadzi się do gruntu wiosną. Ozdobią ogród już latem! 123RF/PICSEL

Mieczyki muszą mieć odpowiednie miejsce do wzrostu. Po pierwsze potrzebują słonecznej ekspozycji, inaczej trudno altem będzie osiągnąć spektakularny sukces i uzyskać wdzięczny materiał do przygotowywania bukietów. Warto również przyjrzeć się kondycji gleby, ponieważ lubią one odczyn obojętny ziemi oraz takie o piaszczystej i przepuszczalnej strukturze. Jeśli planujemy rabatę szczelnie ustawionych mieczyków, warto zadbać o to, aby miejsce było to osłonięte od wiatru. Z racji tego, że rośliny są bardzo wysokie (przekraczają metr wysokości), podmuchy mogą albo połamać, albo sprawić, że łodygi będą się płożyć.

Patent na sadzenie mieczyków

Cebule mieczyków wkopujemy na odpowiednią głębokość 123RF/PICSEL

Wiele osób, zwłaszcza tych początkujących, nie do końca jest przekonana do tego, w jaki sposób zabrać się do sadzenia mieczyków. Najważniejszą kwestią jest głębokości sadzenia małych cebul: musi być na tyle płytka, aby rośliny miały szansę szybko wzejść, ale równocześnie miała taki dołek, aby doborze się ukorzeniła i miała stabilne podłoże. Przyjęło się, że większe cebulki mieczyków powinny mieć 15-centymetrowy dołek, natomiast mniejsze 10-centymetrowe. Oczywiście, warto znać jeden patent, który pozwoli trafnie ocenić, jak prawidłowo umieścić je w ziemi. Wystarczy wielkość cebulki pomnożyć razy trzy i otrzymany wynik jest głębokością, na jaką trzeba wsadzić sadzonkę mieczyków.