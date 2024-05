Właściwości drożdży

Drożdże spożywcze to żywe grzyby jednokomórkowe żywiące się cukrami prostymi, które są im potrzebne do przeprowadzenia fermentacji alkoholowej. W wyniku procesu powstaje etanol - wykorzystywany w produkcji napojów alkoholowych oraz dwutlenek węgla umożliwiający wypiek pieczywa. Drożdże piekarnicze i piwowarskie to w zasadzie taki sam rodzaj drożdży - różnią się jedynie formą i siłą działania. Te pierwsze występują w formie liofilizowanego proszku lub sprasowanej kostki, a drugie głównie w formie tabletek. Drożdże piwowarskie mają więcej wartości odżywczych i mocniejsze działanie.

To prawdziwa skarbnica witamin i minerałów! Drożdże nie mają konkurentów, jeśli chodzi o bogactwo witamin z grupy B. Zawierają też wiele substancji mineralnych, takich jak fosfor, cynk, magnez, jod, żelazo, potas, selen i chrom. W ich składzie znajdziemy biotynę - składnik wielu kosmetyków i suplementów diety, których zadaniem jest poprawa wyglądu włosów, skóry i paznokci. Wszystko to sprawia, że produkt ten jest wykorzystywany nie tylko w branży spożywczej, ale i kosmetycznej.

Musimy pamiętać, żeby nie jeść surowych drożdży piekarniczych. Przed spożyciem należy poddać je obróbce termicznej. W przeciwnym wypadku w naszych jelitach rozgoszczą się niechciane grzyby, mogą też pojawić się nieprzyjemne wzdęcia i uczucie przelewania, a także problemy z cerą.

Ze względu na bogactwo zawartych w drożdżach składników odżywczych i ich dobroczynne działanie, mogą je spożywać niemal wszyscy. Jest jednak kilka wyjątków. Nie zaleca się ich osobom cierpiącym na choroby jelit, drożdżyce oraz choroby tarczycy. Podobne obostrzenie dotyczy osób uczulonych na drożdże.

Z drożdży można przyrządzić napój, który ma zbawienny wpływ na włosy, skórę i paznokcie

Jak go przygotować?

W pierwszym kroku musimy zabić drożdże, zalewając je wodą o temperaturze około 70 st. C. Nie powinno się zalewać ich wrzątkiem, ponieważ stracą wiele cennych właściwości! Do sporządzenia szklanki mikstury używa się 30 g drożdży (ok. 1/3 kostki). Ponieważ ich smak nie każdemu odpowiada, można go poprawić, dodając np. sok, herbatę czy mleko. Ważne, by dodatki zastosować dopiero po zalaniu drożdży gorącą wodą.

Tak przyrządzony napój zawiera dzienną porcję drożdży. Powinno się go pić codziennie lub przynajmniej co dwa dni. Efekty kuracji w postaci pięknych włosów, skóry i paznokci będą widoczne już po kilku tygodniach. Aby uniknąć niepożądanych skutków, nie powinno się jej kontynuować dłużej niż trzy miesiące. Po tym czasie należy zrobić sobie przynajmniej miesięczną przerwę.

Drożdżowy napój działa cuda 123RF/PICSEL

Drożdżowy napój na metabolizm i zdrowe jelita

Jakby tego było mało, picie napoju z drożdży podkręca również metabolizm i poprawia perystaltykę jelit. Tym samym uznaje się go za środek, który skutecznie wspiera odchudzanie. Drożdże regulują poziom cukru we krwi, co przekłada się na zmniejszenie apetytu. Są niskokaloryczne, więc nie podnoszą wartości energetycznej naszego jadłospisu. Nie należy jednak oczekiwać, że wystarczy pić miksturę, by zrzucić zbędne kilogramy. W tym celu kurację musimy połączyć z odpowiednią dietą oraz aktywnością fizyczną.

Ale to nie wszystko! Picie drożdży prowadzi do wzmocnienia organizmu, dodaje sił oraz podnosi odporność na infekcje. Wspiera pracę układu nerwowego, co ma ogromne znaczenie przy dużym stresie oraz zmęczeniu. Nie tylko poprawi naszą zdolność myślenia oraz koncentrację, ale też pozwoli złagodzić objawy nerwicy oraz depresji.

Napój na bazie drożdży spowalnia siwienie

Jeśli myślisz, że to już koniec cudownych właściwości drożdży, jesteś w błędzie! Przyrządzony z nich napój spowalnia procesy siwienia włosów. Przede wszystkim dzięki dużej zawartości witamin z grupy B. Wyjątkowe działanie ma zwłaszcza jedna z nich - witamina B5, która regularnie przyjmowana może nawet zredukować ilość siwych włosów. Nie bez znaczenia jest również kojący wpływ drożdży na układ nerwowy - wszak nie jest tajemnicą, że ze stresu można osiwieć.

Napój na piękną cerę bez wyprysków

Piękna cera bez wyprysków? To możliwe nie tylko dzięki drożdżom spożywanym w postaci napoju. Można zastosować je od zewnątrz. Wystarczy przygotować maseczkę, którą z powodzeniem stosowały już nasze babcie. Jest ona niezwykle skuteczna, a do tego przygotujesz ją błyskawicznie i za przysłowiowe grosze.

25 g drożdży (1/4 kostki) należy wymieszać na papkę z odrobiną ciepłego mleka. Tak przygotowaną maseczkę nakładamy grubą warstwą na twarz oraz inne zmienione chorobowo miejsca - wypryski na plecach czy dekolcie. Mikstura łagodzi podrażnienia i wysusza zmiany, a skórę oczyszcza z zanieczyszczeń i wygładza. Reguluje też ilość wydzielanego sebum. Stosuj ją raz w tygodniu, a niebawem zobaczysz efekty.

Napój z drożdży ma wiele cennych właściwości 123RF/PICSEL

Drożdże na rozstępy

Drożdże można również wykorzystać w celu zminimalizowania rozstępów skórnych. Wrzecionowate pasma, które najczęściej obserwujemy w okolicy brzucha i bioder, powstają w wyniku gwałtownego przybrania na wadze lub nagłej jej utraty. W grupie ryzyka są również kobiety w ciąży. Maseczkę z drożdży i ciepłego mleka możemy stosować na zagrożone lub już zmienione miejsca. Drożdże zwiększają elastyczność skóry i poprawiają jej strukturę, mają również działanie rozjaśniające, dzięki czemu rozstępy stają się mniej widoczne.

Drożdże łagodzą objawy alergii

Znamy niewiele produktów spożywczych, które jednocześnie stymulują układ odpornościowy i zapobiegają nadmiernie silnym reakcjom. Należą do nich drożdże piwowarskie oraz owies. Jeśli jesteś alergikiem, to w okresie występowania alergii do jedzenia dodawaj oba te produkty - pomogą złagodzić dokuczliwe objawy. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której jesteś uczulony na drożdże.

Drożdżowa odżywka dla... roślin

Jeśli chcesz, by twoje rośliny rosły jak szalone, zafunduj im nawóz z drożdży. Jak go przygotować? Pokruszone drożdże, w proporcjach 100 g na 10 litrów wody, wrzucamy do wiadra lub innego dużego naczynia, zalewamy ciepłą wodą i dokładnie mieszamy. Miksturę odstawiamy na około godzinę. Tak przygotowaną odżywką podlewamy rośliny dwa razy w miesiącu. Efekty będą widoczne po kilku tygodniach.

Drożdże do domowych wypieków

Chleb 123RF/PICSEL

W dzisiejszych czasach na wagę złota jest pieczywo z własnego piekarnika. Coraz więcej ludzi piecze w domu nie tylko ciasta i drożdżówki, ale też chleb oraz bułki. Nie brakuje wśród nas również miłośników pizzy. Jeśli tylko dysponujemy piekarnikiem i drożdżami, każdy z tych produktów możemy upiec samodzielnie. Pozwoli nam to nie tylko ograniczyć wizyty w sklepie, ale da też gwarancję, że unikniemy szkodliwych dla zdrowia konserwantów i ulepszaczy, których niestety nie brakuje w dzisiejszych wyrobach piekarniczych.

Jak zrobić domowy chleb na drożdżach?

Składniki:

450 g mąki chlebowej

2 łyżeczki drożdży instant

2 łyżeczki soli kuchennej

375 ml ciepłej wody

mąka do podsypania

Przygotowanie:

W dużej misce wymieszaj mąkę, drożdże i sól. Dodaj wodę i mieszaj wszystko drewnianą łyżką do momentu wchłonięcia suchych składników. Przykryj masę folią spożywczą i odstaw w ciepłe miejsce na 2-3 godziny, do momentu podwojenia objętości. Piekarnik rozgrzej do temperatury 230 st. Celsjusza. Włóż do niego garnek żeliwny lub piekarnik holenderski celem nagrzania. Zostaw go na 30 minut. Ciasto przenieś na blat posypany mąką i uformuj okrągły bochenek, zaginając boki ciasta do wewnątrz. Za każdym razem lekko obracaj kulę. Przenieś kulę ciasta na pergamin do pieczenia. Wierzch powinien się teraz znajdować na spodzie. Delikatnie uformuj ponownie kulę. Przenieś całość do wyjętego chwilę wcześniej garnka żeliwnego. Przykryj go pokrywką i wstaw do piekarnika. Piecz przez 30 minut, a następnie zdejmij pokrywkę. Piecz przez kolejne 12 minut do zezłocenia skórki. Chleb na drożdżach odstaw na 10 minut po wyjęciu z piekarnika przed krojeniem. W przeciwnym wypadku będzie gumowy wewnątrz. Podawaj ze świeżym masełkiem i ulubionymi dodatkami.

Odmładzająca, napinająca skórę maseczka do twarzy Interia DIY